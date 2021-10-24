ضبط 5 آلاف مخالفة دوائية وغلق مركز طبي بدون ترخيص بالزقازيق

شنت إدارة العلاج الحر، وإدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية في الشرقية، بالتنسيق مع مفتشي الإدارات الصحية بالزقازيق، حملة للتفتيش علي المنشآت الطبية بنطاق مركز ومدينة الزقازيق.

مركز طبي بدون ترخيص ومستلزمات منتهية الصلاحية

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مركز طبي بمدينة الزقازيق يعمل بدون ترخيص، يضم عيادة ووحدة للجراحة، ووحدة أمراض النساء والتوليد بمدينة الزقازيق، غير مطابقة للاشتراطات الصحية، وتم ضبط أدوية ومستلزمات طبية بدون فواتير، وغير مصرح له ببيعها، وأدوية وفوارغ جدول أول سموم، وجدول ثالث أدوية مخدرة فقرة د بدون فواتير، وأدوية محفوظة في درجة حرارة غير مناسبة لها، ومستلزمات طبية صدر بحقها منشورات بعدم تداولها، ومستلزمات منتهية الصلاحية معدة للاستخدام، ما يمثل خطر داهم علي صحة المرضى.

وتبين عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى داخل المركز، وتعريض البيئة والمجتمع لمخاطر التلوث نظراً لعدم التعاقد مع وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وقام مفتشى الحملة بإثبات جميع المخالفات المذكورة وتشميع المركز الطبي، بعد استصدار قرار بذلك من محافظ الشرقية.

5500 مخالفة دوائية

وأوضح الدكتور هشام مسعود، أن إجمالي ما تم ضبطه من الأدوية والمستلزمات الطبية بلغ 5500 مخالفة دوائية، وتم تحريز المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بقسم الشرطة.

جولة مفاجئة لمحافظ الشرقية بمدينتي الزقازيق والقنايات

في سياق آخر، قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بجولة مفاجئة بمدينتي الزقازيق والقنايات، لمتابعة النوبتجية المسائية لأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك رفع الإشغالات وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، والتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات بمواعيد الغلق الشتوية طبقاً لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.