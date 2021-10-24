إصابة 5 أشخاص بينهم طفلان في انقلاب «توك توك» بإهناسيا

أصيب 5 أشخاص بينهم طفلان، باصابات متنوعة، اليوم الأحد، في حادث انقلاب «توك توك» بالطريق الزراعي في إهناسيا العووانة أمام شركة الكهرباء، ونُقل المصابون إلى مستشفى إهناسيا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وحُرر محضر بالواقعة.

انقلاب «توك توك» في إهناسيا

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب «توك توك» بالطريق الزراعي في إهناسيا العووانة أمام شركة الكهرباء، ووجه بسرعة إخطار مرفق الاسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية ورفع آثار الحادث.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى إهناسيا المركزي

وانتقلت 3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، ونُقل المصابون إلى مستشفى إهناسيا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

أسماء المصابين في حادث تصادم سيارة بدراجة نارية امام قرية الدوالطة مركز بني سويف

واستقبل مستشفى إهناسيا المركزي المصابين في الحادث حيث تبين أن المصابين 5 أشخاص، وهم علي عطوه محمد، 63 سنة، مصاب باشتباه كسر بالذراعين، وأحمد محمد علي، 3 سنوات، مصاب بجروح وكدمات، وبسملة محمد علي، 4 سنوات، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد جابر محمد، 30 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، كما تبين أن جميع المصابين يقيمون بقرية سدمنت الجبل التابعة لمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، وحُرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.