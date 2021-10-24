ضبط متهم بسرقة هواتف محمولة ولاب توب من شقة بحلوان

تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من عامل مقيم بدائرة القسم، أكد فيه أنّه عقب عودته لمسكنه اكتشف كسر كالون باب الشقة وسرقة هاتفين محمولين، وجهاز لاب توب.

فحص كاميرات المراقبة

وبالانتقال وإجراء المعاينة بحسب بيان عن وزارة الداخلية، تبيّن وجود آثار عنف في باب الشقة، وبعثرة بمحتوياتها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة، أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبيّن أنّه عنصر إجرامي مقيم بدائرة القسم وله معلومات جنائية.

ضبط المتهم

وبقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر الكالون، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة واتخذت الإجراءات القانونية.