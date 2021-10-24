مصرع طفلة صدمها «توكتوك» بقرية الحرجة في بني سويف 

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الأحد، بعد أن صدمها توكتوك بقرية الحرجة التابعة لمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف، أثناء لهوها أمام منزلها، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي.

بلاغ لمديرية أمن بني سويف بوفاة طفلة صدمها «توك توك»

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطاراً من مأمور مركز شرطة سمسطا يفيد بمصرع طفلة بعد أن صدمها توكتوك بقرية الحرجة التابعة لدائرة المركز، ووجه على الفور بنقلها إلى مشرحة المستشفى وضبط السائق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز سمسطا إلى محل الواقعة، حيث تبين أن الطفلة «ريتاج.م.ع»، 3 سنوات، حيث نقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف الجثة إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي.

وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء لهو الطفلة أمام منزلها بالقرية صدمها توك توك بالخطأ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ إخطار النيابة العامة للتحقيق.

إصابة 8 أشخاص بينهم طفلان في حادثي سير ببني سويف

يشار إلى أن محافظة بني سويف شهدت اليوم الأحد، حادثين أسفرا عن إصابة 8 أشخاص، ففي الحادث الأول، أصيب 5 أشخاص بينهم طفلان، بإصابات متنوعة، إثر إنقلاب توك توك بالطريق الزراعي إهناسيا العووانة أمام شركة الكهرباء، ونُقل المصابون إلى مستشفى إهناسيا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وحُرر محضر بالواقعة، وفي الحادث الثاني أصيب 3 أشقاء في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة بالطريق الزراعي القديم بني سويف الفيوم، أمام قرية الدوالطة، ونُقل المصابون إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وحُرر محضر بالواقعة.