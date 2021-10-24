انتشال جثة فتاة من ترعة البحر الصغير بالدقهلية في ظروف غامضة

عثر عدد من أهالي قرية سلامون القماش، التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، على جثمان فتاه في العقد الثاني من عمرها غارقه في مياه ترعة البحر الصغير المارة أمام القرية، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

العثور على جثة فتاة في ترعة البحر بالمنصورة

ورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة المنصورة بالعثور على جثة فتاة داخل مياه ترعة البحر الصغير أمام قرية سلامون القماش التابعة للمركز، وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز المنصورة بقيادة المقدم أحمد توفيق، رئيس المباحث، وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، وجرى انتشال الجثمان.

التحريات: الفتاة عمرها 19 عاما

وبالفحص تبين أن الجثة لفتاة تدعى «شروق . ا . س»، 19 عاما، وترتدي ملابسها كاملة وبحوزتها محفظة النقود الخاصة به، وتبين أنها من أهالي القرية ولم يتم التعرف على أسباب التواجد فى هذا المكان.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفي المنصورة الدولي، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان، وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وملابساتها.