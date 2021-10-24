ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 165 طربة «حشيش» بأكثر من مليون جنيه

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 3 عناصر إجرامية بمحافظتي الإسكندرية والإسماعيلية، بحوزتهم 165 ما مجموعه 165 طربة حشيش، تخطت نحو مليون ومئة ألف جنيه، وذلك استمرارا لجهودها في مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

بداية الواقعة

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني- الأمن العام»، ومديريتي أمن (الإسكندرية- الإسماعيلية).. نشاط عدد من العناصر الإجرامية، تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة، وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرتي (قسم شرطة ثالث المنتزه- مركز شرطة أبو صوير) مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالي:

ضبط عاطلان، لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بمحافظة الجيزة، حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بمحافظة الإسكندرية، بحوزتهم (85 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8.500 كيلو جرام- مبلغ مالي- 2 هاتف محمول).. وتقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة بنحو (600.000 ألف جنيه) تقريبا.

كما تمكنت من ضبط (عاطل- مقيم بمحافظة شمال سيناء، وله محل إقامه آخر بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية).. حال تواجده بدائرة قسم شرطة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، بحوزته (80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام- مبلغ مالي- هاتف محمول).. وتقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة بنحو (560.000 ألف جنيه) تقريبا.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.