«مديريات التعليم» تكشف عن تفاصيل أحقيتها بإجراء تعديلات على النظام الدارسي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التفاصيل النهائية لمنهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2021-2022، موضحة أن التقييم يتم عن طريق الألوان وتم تخصيص درجات للحضور والغياب، وإضافة أنشطة التوكاتسو التي تهتم ببناء شخصية الطالب وتفعيلها في جميع المدارس بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية.

وأكدت الوزارة، على أنه يحق لمديري المديريات إجراء أي تعديلات على النظام المدرسي ووفق ظروف كل محافظة بشرط ألا يؤثر على المحتوى الدراسي، مشددة على جميع المديريات بضرورة الالتزام بتنفيذ كل التعليمات بدقة ومتابعة سير اليوم الدراسي في المدارس وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

«المديريات»: تقسيم الحضور لفترات يجب ألا يؤثر على المدة الزمنية للحصة

وكشفت مصادر مسؤولة بمديريات التربية والتعليم، تفاصيل أحقية المديريات بإجراء أي تعديلات على النظام المدرسي، موضحة أنه في حالة تقسيم حضور الطلاب للمدرسة على نظام فترات يتم توزيع الفترات بالتساوي على مدار اليوم بحيث تكون المدة موحدة للحصة المدرسية في كل فترة.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة أتاحت للمديريات تقسيم حضور الطلاب لفترات حسب الكثافة الطلابية لكل مدرسة بشرط ألا يؤثر ذلك على المحتوى التعليمي والأنشطة المدرسية، مؤكدة على أن كل مديرية منوطة بمتابعة كل القرارات الصادرة من وزارة التربية والتعليم ومدى التزام الإدارات التعليمية بها.

وأكدت المصادر، على أن أي تغيير في نظام اليوم الدراسي بالمدرسة يتم بموافقة مدير المديرية، مشددة على جميع المديريات بضرورة متابعة سير العملية التعليمية في المدارس بشكل متواصل، لافتة إلى ضرورة تطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل، شددت وزارة التربية والتعليم على جميع المديريات بضرورة إعداد تقرير عن إنجازات التدريب في كل مديرية وإعداد خطة نصف سنوية للأنشطة التدريبية وعدم نفي أي أنشطة إلا بعد موافقة اللجنة العليا للتدريب.