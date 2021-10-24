ضبط 62 كيلو حشيش وبانجو في حملات أمنية خلال 24 ساعة

وجّهت وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية، ففي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، جرى ضبط 182 قطعة سلاح ناري بحوزة 163 متهما بحسب بيان عن وزارة الداخلية، على النحو التالي:

12 بندقية آلية.

بندقية رصاص.

29 بندقية خرطوش.

7 طبنجات.

133 فردا محليا.

234 طلقة مختلفة الأعيرة.

15 خزينة متنوعة.

225 قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، جرى تنفيذ 79806 حكما قضائيا متنوعا على النحو التالي:

323 حكم جناية.

24288 حكم حبس جزي.

3996 حكم حبس مستأنف.

39973 حكم غرامة.

11226 مخالفة.

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية، جرى ضبط 2 تشكيل عصابي، ضما 4 متهمين بارتكاب 12 حادثا متنوعا.

أما في مجال ضبط قضايا المخدرات، فجرى ضبط 265 قضية مخدرات، بإجمالي 270 متهما، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت 26٫363 كيلو جرام.

كمية من مخدر الحشيش وزنت 36٫034 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 5٫016 كيلو جرام.

كمية من مخدر البودر وزنت 582 جراما.

كمية من مخدر الشابو وزنت 1٫121 كيلو جرام.

كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1٫207 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 1٫430 كيلو جرام.

كمية من مخدر الأفيون وزنت 50 جراما.

كمية من مخدر الأيس وزنت 594 جراما.

كمية من مخدر الفودو وزنت 30 جراما.

3083 قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين، جرى ضبط 29 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، جرى ضبط 25 متهما، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، جرى ضبط 332 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، جرى إعادة 8 دراجات نارية و4 سيارات.

أما في مجال ضبط المخالفات المرورية، فجرى ضبط 26564 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين، جرى فحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 5 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.