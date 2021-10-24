إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي ببنى سويف

أصيب 4 أشخاص، اليوم الاحد، في حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام جامعة النهضة بشرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة أمام جامعة النهضة

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي أمام جامعة النهضة بشرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.

سيارتان إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

وعلى الفور انتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم أسامة صلاح محمد 19 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وزياد ناصر محمد 21 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليسري، ورشا ربيع صابر، 20 سنة، مصابة باشباه كسر بالحوض، واشباه مابعد الارتجاج، وعزة سيد سعد 22 سنة، مصابا باشتباه كسر بالكتف اليسرى.

ونُقل المصابون إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي، لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة.

إصابة 8 أشخاص بينهم طفلان في حادثي سير ببني سويف

يشار إلى أن محافظة بني سويف شهدت، اليوم الأحد، حادثين أسفرا عن إصابة 8 أشخاص، ففي الحادث الأول، أصيب 5 أشخاص بينهم طفلان، باصابات متنوعة، إثر انقلاب «توك توك» بالطريق الزراعي إهناسيا العووانة امام شركة الكهرباء، ونُقل المصابون إلى مستشفى إهناسيا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وحُرر محضر بالواقعة، وفي الحادث الثاني أصيب 3 أشقاء في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة بالطريق الزراعي القديم بني سويف الفيوم، أمام قرية الدوالطة، ونُقل المصابون إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وحُرر محضر بالواقعة.