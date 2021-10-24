«الداخلية»: الأوضاع الإقليمية الراهنة تستلزم تضافر كافة الجهود الدولية

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الأحد، عمق علاقات الصداقة والمودة التي تربط حكومتي وشعبي البلدين، والتي انعكست بصورة جلية على عدد من مجالات التعاون الثنائي، مشددا على استعداد الوزارة لتطوير علاقات التعاون مع الأجهزة الأمنية الألبانية في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى تفعيل أطر التنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية بالدول الصديقة في ضوء ما تفرضه الأوضاع الإقليمية الراهنة من تحديات وتهديدات تستلزم تضافر كافة الجهود الدولية لمجابهتها.

وزير الداخلية يستقبل نظيره الألباني

جاء ذلك خلال استقبال وزير الداخلية، نظيره الألباني بليدار تشوشى، والذي يزور القاهرة حالياً ضمن وفد وزاري رفيع المستوى برئاسة إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا.

واستعرض الوزيران، خلال اللقاء، عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ وخاصة أوجه التعاون القائمة بين الأجهزة الأمنية في كلا البلدين وأساليب تدعيمها.

وزير الداخلية الألباني يشيد بدور مصر في مواجهة الإرهاب

ومن جانبه، أعرب الوزير الألباني عن تقديره للدور الذي تقوم به أجهزة وزارة الداخلية المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ونجاحها في تخطي كافة المعوقات والتحديات التي واجهتها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى رغبته في توسيع قاعدة التعاون الأمني وتبادل المعلومات والخبرات التدريبية مع أجهزة الأمن المصرية في عدد من المجالات الأمنية محل الاهتمام.