«مينا» يسدد المصروفات الدراسية لـ50 طالبًا.. ويكرم طالب لحفظه القرآن

يتابع بشكل جيد ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في نطاق مركز دسوق التابع لمحافظة كفر الشيخ، الذي يقيم فيه، ليتعرف عن قرب عن مشاكل الأهالي، حتى لاحظ أن هناك أولياء أمور يشكون من عدم قدرتهم على سداد المصروفات الدراسية التي اشترطت وزارة التربية والتعليم سدادها أولاً قبل استلام الكتب الدراسية، ما جعل الكثيرون لا يستطيعون السداد وبالتالي لا يذهب أبنائهم للمدارس، فقرر الطبيب مينا عزت، استشاري الطب النفسي إطلاق مبادرة لسداد مصروفات 50 طالبًا.

وقال الدكتور مينا عزت: «لاحظت على السوشيال ميديا، أن بعض التلاميذ بيقولوا المدرسة رفضت تسليم الكتب قبل دفع المصروفات الدراسية، فده أثار مشاعر إنسانية جوايا، في ناس كتير مش قادرة تدفع المصروفات خاصة بعد ارتفاعها، يعني المرحلة الابتدائية أكثر من 200 جنيها وبزيادة في الإعدادية والثانوية، فقولت أعمل مبادرة أسدد مصروفات لـ50 طالبًا، وطلبت من غير القادرين أنهم يجيبوا صور البطاقات لولي الأمر وأنا بتولى عمل بحث اجتماعي بنفسي والشباب أصحابي المشاركين، علشان نتأكد من عدم قدرتهم على دفع المصروفات».

مبادرة الطبيب تهدف لتخفيف العبء عن الأهالي

تهدف مبادرة مينا، الطبيب، إلى تخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء، في إطار مبادرات التكافل الاجتماعي التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي: «نفذت المبادرة وهدفنا التخفيف عن كاهل أولياء الأمور، ودي واحدة من الإسهامات ونفسي أعمل جمعية خيرية لمساعدة غير القادرين، ومبادرة سداد المصروفات لغير القادرين في كفر الشيخ كلها اقتداءا بالرئيس ومبادرات التكافل الاجتماعي التي أطلقها، لأن في النهاية كلنا واحد».

لا يفرق مينا بين الطلاب في مبادرته بل الأساس هم الأسر غير القادرة: «واجب علينا، وإحنا في مصر دايما بنضرب أمثلة جيدة، أنا سددت المصروفات بواقع أكتر من 20 ألف جنيها، أنا حضرت البرنامج الرئاسي للقيادة واتعلمت إزاي أدعم أهالينا».

الطبيب مينا يكرم طالبًا حافظًا للقرآن الكريم

لم تكن هي المبادرة الأولى للطبيب الشاب، بل سبقها قيامه بتكريم طالبا حافظا للقرآن الكريم، «أنا كرمت طالب حافظا للقرآن الكريم، كان حالة عندي وعرفت أن حالته المادية ضعيفة، وكانت مامته وعدته بأنها تشتري موبايل ليه لو أتم حفظ القرآن وبالفعل عملت جمعية علشان تشتري الموبايل، لكن أنا لما عرفت اشتريت أنا الموبايل ليه تكريما لحفظه القرآن الكريم».