إصابة 4 أشقاء وسائق في حادث انقلاب تاكسي بالفيوم

سافر الأشقاء الأربعة إلى القاهرة، صباح اليوم الأحد مبكرًا، بعدما استأجروا «تاكسي» ملك أحد جيرانهم، ذاهبين لزيارة أحد أقاربهم المريض في إحدى المستشفيات بالقاهرة، وبعدما أنهوا واجبهم، وبينما كانوا عائدين في الطريق يتحدثون ويتسامرون، انقلب بهم التاكسي بسبب السرعة الزائدة.

إصابة الـ4 أشقاء ونقلهم لمستشفى الفيوم العام

أصيب الأشقاء الأربعة بإصابات خطيرة، كما أُصيب سائق السيارة الذي كان أخطرها في العمود الفقري، بالإضافة إلى جروح متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام معًا لتنتهي رحلتهم لزيارة قريبهم في المستشفى بدخول المستشفى مصابين.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب تاكسي

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد حافظ الحنبولي مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة تاكسي، على طريق القاهرة - الفيوم أمام شعار سنورس اتجاه الفيوم، وإصابة سائق التاكسي وأربعة أشقاء كانوا يستقلون التاكسي معه.

الشرطة تعاين حادث انقلاب سيارة تاكسي

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة سنورس برئاسة المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس المباحث، إلى مكان حادث انقلاب سيارة تاكسي، وتبينّ أنّ السرعة الزائدة، وتفاجؤ السائق بسيارة أمامه حاول تفاديها، فانقلبت به السيارة هو ومن معه.

أسماء المصابين في انقلاب تاكسي

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبينّ إصابة محمد إبراهيم عثمان، 30 سنة، باشتباه ارتجاج بالمخ واشتباه كسر بالأنف وجرح بالوجه وكدمات، وعبد النبي إبراهيم عثمان، 41 سنة، باشتباه إصابة بالعمود الفقري، وربيع إبراهيم عثمان 22 سنة بكدمات متفرقة بالجسم، ورجب إبراهيم عثمان 47 سنة باشتباه كسر بالقدم اليسرى وسحجات، ومصطفى أحمد محمد طارق 45 سنة بجرح أعلى الحاجب الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقل المصابين جميعاً إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.