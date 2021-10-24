إصابة 5 أشخاص في حوادث متفرقة بالفيوم

شهدت محافظة الفيوم اليوم 3 حوادث متفرقة للدراجات البخارية، تنوعت بين تصادم وانقلاب؛ مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة تنوعت بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم وجرى نقلهم لمستشفى الفيوم العام، لعمل الفحوصات والأشعة وتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما رفض أحد المصابين النقل للمستشفى وقرر العودة لمنزله.

إصابة شخص في حادث تصادم بالكيمان

أُصيب شخص يستقل دراجة، بعدما صدمته دراجة بخارية، خلال عبوره الطريق بمنطقة كيمان فارس أسفل كوبري الجامعة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمود عبد الفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة، بإصابة شخص في حادث تصادم دراجة بخارية مع عجلة، أسفل كوبري الجامعة بمنطقة الجامعة بنطاق المركز، وجرى استدعاء سيارة الإسعاف ونقل المصاب لمستشفى الفيوم العام، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

إصابة شخصين في حادث انقلاب موتوسيكل

أُصيب شخصين بإصابات بالغة، مساء اليوم الأحد، إثر انقلاب موتوسيكل «دراجة بخارية»، أمام محطة سيلا، بجوار محطة السكة الحديد بنطاق مركز شرطة الفيوم، حيث جرى نقل مصاب إلى مستشفى الفيوم العام، فيما رفض المصاب الآخر النقل إلى أي مستشفى، وعاد إلى منزله بمفرده لإصابته بسحجات وكدمات فقط.

إصابة شاب سقط عليه جسم صلب

أُصيب شاب بإصابات بالغة، إثر سقوط جسم صلب فوقه خلال عمله في الصوامع على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق مركز شرطة الفيوم، حيث تسبب الجسم الصلب في إصابته بإصابات خطيرة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى مكة التخصصي.

إصابة شخص في حادث انقلاب موتوسيكل

أُصيب شخص بإصابات محدودة، إثر انقلاب دراجة بخارية به، وذلك بسبب السرعة الزائدة للدراجة البخارية، حيث قفز من فوق مطب صناعي أمام مرور سنورس، فانقلبت به الدراجة البخارية، وأُصيب بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام.