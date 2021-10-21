بتر جزء من فخذ شاب في حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية بالفيوم

صوت فرامل شديد تبعه اصطدام قوي وصرخات واستغاثات، أيقظت أهالي قرية بني صالح بنطاق مركز الفيوم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ إذ هرعوا لمشاهدة مصدر الاستغاثات، ليتفاجأوا بوجود حادث تصادم مروّع بين دراجة بخارية وسيارة، على طريق «بني صالح – الزاوية»، بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة شاب عشريني بجرح خطير في القدم، أغرق جسده بالدماء، فاستغاث الأهالي بالإسعاف لنقله إلى أقرب مستشفى.

بلاغ بوقوع حادث تصادم مروع

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغا من مرفق الإسعاف بالفيوم، بتلقي بلاغا بوقوع حادث مروّع ووجود مصاب في حالة خطيرة.

الشرطة تنتقل إلى موقع الحادث

وعلى الفور، انتقل المقدم هيثم طلبة، رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم، إلى مكان الواقعة، وتبين وقوع حادث تصادم مروع بين دراجة بخارية «موتوسيكل»، وسيارة، بسبب السرعة الزائدة على الطريق الواصل بنين قريتي بني صالح والزاوية.

بتر جزء من فخذ الشاب المصاب

وتبينّ أنّ المصاب يدعى محمد سيد عبدالعليم، 22 سنة، وأصيب بإصابة خطيرة في القدم اليمنى؛ إذ تعرض جزء من الفخذ الأيمن إلى البتر خلال الحادث، وتعرض الشاب لنزيف حاد جراء البتر، وعلى الفور حضرت سيارة الإسعاف ونقلته إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة

وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة، كما اتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وأُحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وظروفه وملابساته.