إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب تروسيكل بالفيوم

انتهت فرحة أسرة بحفل زفاف أحد أقاربهم في إحدى قاعات مدينة الفيوم، بمأساة، بعدما تعرضوا لحادث خلال استقلالهم «تروسيكل»، عائدين من حفل الزفاف إلى منزلهم، حيث تسببت السرعة الزائدة في انقلاب «التروسيكل»، وسقوط مستقليه جميعاً وإصابتهم بإصابات متنوعة، وانتقلت سيارة الإسعاف على الفور إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب تروسيكل

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود بلاغا من شرطة النجدة، بوقوع حادث إنقلاب تروسيكل ووجود عدد كبير من المصابين.

الشرطة تنتقل لمعاينة موقع الحادث

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة الفيوم، برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس المباحث، إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب تروسيكل على الطريق الفرعي المؤدي لقرية بشير بنطاق المركز، وتحديداً أمام عزبة وليم، ووجود 7 مصابين.

الإسعاف تنقل المصابين لمستشفى الفيوم

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت المصابين السبعة إلى مستشفى الفيوم العام، لعمل الأشعة والفحوصات لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

أسماء المصابين في حادث التروسيكل

وتبين أنّ المصابين كلهم من أسرة واحدة، وهم «نادية عزت محمد رجب، 40 سنة، مصابة باشتباه كسر بالكتف الأيمن وجرح بالرأس حوالي 3 سم، وربيع عزت محمد رجب، 38 سنة، اشتباه كسر بالكتف الأيمن وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد محمد رجب، 45 سنة، اشتباه كسر باليد اليسرى وجرح بالرأس 2 سم، ومصطفى محمد رجب، 36 سنة، سحجات وكدمات متفرقة بالذراعين، ومحمود أحمد محمد رجب، 14 سنة، اشتباه خلع بالكتف الأيسر، وإسلام يحيى عزت محمد، 20 سنة، بتر إصبع العقلة باليد اليمنى وجروح بالرأس، وسيد محمد محمود رجب، 25 سنة، مصاب بسحجات وكدمات باليد اليسرى».

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.