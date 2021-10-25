«التعليم» تكشف آليات تقييم طلاب رابعة ابتدائي.. 100 درجة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل آليات تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2021-2022، مؤكدة أن التقييم يتم عن طريق الألوان ولا يتم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول، بل تعلن النتيجة عقب انتهاء الفصل الدراسي الثاني، موضحة أنها وفرت الكثير من المصادر الرقمية التي تساعد الطلاب على فهم مخرجات التعلم والتدريب على طبيعة الأسئلة الجديدة في الامتحانات.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية تفاصيل آليات تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائي بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم في خطابها للمديريات.

الألوان تحسم تقدير الطالب في 4 ابتدائي

-تُحسب درجة الطالب من المقرر الدراسي الواحد (1-8) في الفصل الدراسي من خلال مجموعات درجات الاختبارات الثلاثة أو المهام الأدائية ودرجات المواظبة.

-مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية وتحسب من 100 درجة وتعطي للطالب في صورة ألوان.

-يتم حساب الاجتياز من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموع درجات الطالب لكل فصل دراسي «مجموع درجات الفصل الدراسي الأول+مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني مقسومة على 2»، على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان.

-التربية الفنية والرياضية والموسيقية لا يعتبر الطالب ناجحاً إلا عند حضوره نسبة لا تقل عن 80% من عدد الحصص في كل منها.

-ينتقل الطالب للصف الدراسي الثاني في حالة اجتيازه المقررات الدراسية من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق.

اللون الأحمر لطالب 4 ابتدائي يعني وجوب بإعادة السنة الدراسية

-في حالة استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبارات الدور الثاني عليه بإعادة السنة الدراسية مرة أخرى.

-لا تعلن النتيجة في الفصل الدراسي الأول ويكون التقييم عن طريق الألوان وليس درجات وتعلن النتيجة في نهاية الفصل الدراسي الثاني.

-بالنسبة لأنشة التوكاتسو يقوم بها رائد الفصل، ومادة تكنولوجيا المعلومات معلم الحاسب الآلي أو التطوير التكنولوجي، ومادة المهارات المهنهية يقوم بها معلوم المجالات والأنشطة.