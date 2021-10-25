حظك اليوم برج العقرب الاثنين 25-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العقرب يعرف عنه أنّه من الصعب أن يثق في أي شخص يتعامل معه، إذ يعرف بأنّه شخص عنيف بطبعه، ويغار كثيرًا على من يحب، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

القمر بمنزل المدخرات يمنحك فرص أفضل وأفكارا مبتكرة لتنمية أعمالك وأموالك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

تتحرر من بعض القيود وتتجه إليك الأنظار وتستمتع بصحبة الأحباب والأصحاب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة الراحلة هند رستم، ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.