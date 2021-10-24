حقيقة ظهور أدخنة بركان لا بالما في الإسكندرية.. «الوزراء» يوضح (فيديو)

يبجث كثير من المواطنين عن حقيقة ظهور أدخنة بركان لا بالما في الإسكندرية، لرغبتهم في معرفة حقيقة الأخبار التي تم تداولها منذ أمس حول وصول أعمدة كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكبريت المتصاعدة من فوهات بركان لابالما الثائر في المحيط الأطلنطي إلى مصر اليوم الأحد، وبالتحديد إلى مدينة الإسكندرية، والتي من المفترض أن يكون التركيز عليها، إلا أن ذلك الأمر لم يكن حقيقي بشكل تام.

أدخنة بركان لا بالما في الإسكندرية.. الحياة طبيعية

وبحسب ما رصدته «الوطن» في الإسكندرية، فإن الحياة تسير بشكل طبيعي جدا دون أي مشاكل أو حدوث أي اختناقات أو ما شابه من ذلك من تأثيرات أدخنة بركان لا بالما، والذي أشيع عن وصولها إلى الإسكندرية.

كما أن السماء صافية، حيث تتمتع الإسكندرية بأجواء خريفية مميزة، ودرجة حرارة 24 درجة مئوية، تساعد الجميع على الاستمتاع بالسير والذهاب إلى وظائفهم دون أي مشكلة أو معوقات أو ظهور أدخنة بركان لا بالما في الإسكندرية كما أشيع.

ظهور أدخنة بركان لا بالما في الإسكندرية.. «الوزراء» ينفي

كما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة تأثر مصر بغازات وانبعاثات بركان «لابالما» السامة، وأن مصر بشكل عام والإسكندرية بشكل خاص لن تتأثر بأية غازات أو انبعاثات من البركان؛ لبعدها الجغرافي عن مجال تأثيره، كما أن هذه الغازات تنتشر في طبقات عليا من الغلاف الجوي، ما يصعب وصولها إلى الغلاف الجوي المصري.

هل تظهر أدخنة بركان لا بالما في الإسكندرية؟

من جانبها، أجابت وزارة البيئة على السؤال المطروح حاليا، حول إمكانية ظهور أدخنة بركان لا بالما في الإسكندرية، حيث نفت إمكانية حدوث ذلك نظراً لعدم رصد أي ملوثات أو انبعاثات بيئية لهذا البركان ذات تأثير مباشر على الصحة العامة أو المنشآت، وأنه في حال وصوله ستكون بنسب ضعيفة جداً لن يشعر بها الإنسان ولا تؤثر عليه بأي شكل.