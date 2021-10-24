ضبط 40 منشأة سياحية ومطاعم مخالفة في الإسكندرية

تمكنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية من ضبط 40 منشأة سياحية ومطاعم مخالفة في حملات مكبرة على 4 أحياء، وذلك تنفيذا تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات والرقابة على المنشآت.

وقال اللواء جمال رشاد: «الإدارة العامة للسياحة قامت بعدة حملات خلال الأسبوع الماضى شملت «حي وسط، حي منتزه أول، حي منتزه ثان، حي شرق» وأسفرت عن التفتيش على 62 منشأة ومطعم في نطاق تلك الأحياء منهم 22 ملتزما و40 مخالفا حيث جرى التعامل معهم وفقاً للإجراءات القانونية».

تفاصيل ضبط منشآت ومطاعم مخالفة في الإسكندرية

وأضاف «رشاد» في بيان، أنه جرى التفتيش على 33 منشأة في حي وسط، منها 14 ملتزما و19 منشأة مخالفة، فيما جرى التفتيش على 10 منشآت في حي منتزة أول «شارع جمال عبد الناصر، شارع إسكندر إبراهيم» منهم 1 ملتزم و9 مخالفين، بالإضافة إلى 9 منشآت في حي منتزة ثان منهم 3 ملتزمين و6 مخالفين.

وتابع: «بالإضافة عن 10 منشآت في حي شرق وجرى إيجاد 4 ملتزمين و6 غير مخالفين»، مؤكداً أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تؤكد أن الحملات تستهدف كل المناطق والأحياء مع استعدادها الكامل لتلقي شكاوى المواطنين واستفساراتهم على أرقام الشكاوى.

نماذج المخالفات في المنشآت السياحية في الإسكندرية

وأشار إلى أن هناك نماذج مختلفة للمخالفات في المنشآت السياحية في الإسكندرية:

- منشآت تبيع بأسعار منتهية وتم إخطار المدير المسئول للتواجد بمقر الإدارة رفقة أوراق المنشأة لتجديد قائمة الأسعار كإجراء أولي وفي حالة عدم الحضور سيتم تحرير محضر بالمخالفة.

- منشآت تبيع بأسعار غير معتمدة من الإدارة العامة للسياحة، وجرى أخطار المدير المسئول للتواجد بمقر الإدارة رفقة أوراق المنشأة لاعتماد قائمة الأسعار كإجراء أولي وفي حالة عدم الحضور سيتم تحرير محضر بالمخالفة.

- منشآت تبيع بأسعار معتمدة لكن غير معلنة، وجرى التنبيه على المدير المسئول بالإعلان عن قائمة الأسعار وإلا تعتبر مخالفة وسيجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

- منشآت لا توجد بها أوراق أثناء المرور أو رخصة عمومية، وجرى إخطار الحي التابع له لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازم.