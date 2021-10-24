ماذا يحدث حال وصول غازات لابالما السامة للإسكندرية؟ أستاذ سموم تجيب

كشفت الدكتورة مها غانم، رئيس قسم السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية السابق، وأستاذ السموم، عن أن 99% من جزيئات الغازات المنبعثة من بركان لابالما الإسباني تتكون من نسبة 1% المتبقية من كميات صغيرة من كبريتيد الهيدروجين وأول أكسيد الكربون وكلوريد الهيدروجين وفلوريد الهيدروجين وأنواع غازات ثانوية أخرى؛ لذلك فهي غازات موجودة في الهواء بالفعل ونستنشقها يوميًا.

أعراض استنشاق الغاز

وأضافت «غانم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في حال وصول غاز ثاني أكسيد الكبريت إلى الهواء في مدينة الإسكندرية يحدث بعض الأعراض للمواطنين عند الاستنشاق التي هي عبارة عن تهيج شديد للعينين والأغشية المخاطية والجلد والجهاز التنفسي.

وأوضحت أنه من الممكن أن يتسبب استنشاق ثاني أكسيد الكبريت في حدوث تشنج قصبي، وذمة رئوية، والتهاب رئوي، وانسداد حاد في مجرى الهواء.

وأشارت إلى التعرض عن طريق الاستنشاق لتركيزات منخفضة جدًا من ثاني أكسيد الكبريت يؤدي إلى تفاقم أمراض الرئة المزمنة، مثل الربو وانتفاخ الرئة.

مخاطر استنشاق ثاني أكسيد الكربون: الصداع

وأكدت رئيس قسم السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية السابق، أن ثاني أكسيد الكربون عند استنشاقه بالهواء يسبب بعض المخاطر من بينها: الدوخة، والأرق، والشعور بالوخز أو الوخز بالإبر، وصعوبة التنفس، والتعرق، والتعب وزيادة معدل ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، والغيبوبة، والاختناق والتشنج.