«الري»: نحتاج إلى 114 مليار متر مكعب مياه

قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن خطة مصر تعتمد على 4 محاور تقوم على ترشيد استخدام المياه وتنمية موارد إضافية وتحسين نوعية المياه وتهيئة البيئة المناسبة لاستخدام المياه من خلال التطوير التشريعي والمؤسسي، مبينا أن مصر نفذت المشروع القومي لتبطين الترع وسيتم تبطين 20 ألف كيلومتر بقيمة 80 مليار جنيه، وتم تحويل 4 ملايين فدان للري الحديث بقيمة 40 مليار جنيه، وتستهدف مصر حاليا تبطين 7000 كليو متر وستنتهي منتصف العام المقبل.

السيسي افتتح أكبر محطة تحلية مياه في العالم

وأضاف «غانم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية « DMC» اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح محطة بحر البقر وهي أكبر محطة تحلية مياه في العالم، ولكن ستكون محطة الحمام في مطروح أكبر منها وهذه المحطات تتكلف المليارات.

الرئيس يضع قضية المياه على أولويات اهتمامته

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أن الدولة مهتمة بقضية المياه، لافتا إلى أن الرئيس السيسي تحدث في كلمته خلال «أسبوع القاهرة للمياه»، عن حجم التحديات التي تواجه مصر في مجال المياه، موضحا أن مصر تنفذ مشروعات عملاقة للحفاظ على المياه.

تحويل مليون فدان للري الحديث بالتنسيق بين الزراعة والري

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أن وزارة الري كانت مسؤولة عن نصف مليون فدان تم تحويلها للري الحديث وتولت وزارة الزراعة نصف مليون فدان آخر لتطبيق طريقة الري الحديث فيهم.

مصر تحتاج إلى 114 مليار متر مكعب

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أن مصر تحتاج إلى 114 مليار متر مكعب ولديها فقط 60 مليار متر مكعب لذا تعمل على إيجاد مصادر جديدة للمياه مثل إعادة استخدام مياه الصرف الصحي واللجوء إلى مياه الآبار الجوفية وتستورد مصر 34 مليار متر مكعب من المياه على شكل محاصيل زراعية في ظل زيادة سكانية كبيرة.