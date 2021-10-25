للدمايطة.. اعرف خريطة تلقي لقاح كورونا اليوم

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة دمياط، عن أماكن ومواعيد تلقي المواطنين، لقاح فيروس كورونا بإدارات دمياط الخمس، على مدار اليوم الاثنين، مشيرة إلى بدء تلقي جرعات التطعيم من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء يوميًا.

تعرف على خريطة تلقى لقاح فيروس كورونا بإدارات دمياط اليوم

إدارة دمياط الصحية

المواعيد من التاسعة صباحا للثالثة مساء بالمناطق التالية:

- محاكم « شطا - دمياط».

- مرور دمياط.

من الثالثة مساء للتاسعة مساء

- شارع مديرية الأمن

- الأعصر الأولى.

ـ الجرعة الثانية بالوحدة الصحية بالسنانية.

إدارة كفر البطيخ الصحية

من التاسعة صباحا للثالثة مساء

- محكمة دمياط الجديدة.

- مرور دمياط الجديدة.

من الثالثة مساء للتاسعة مساء

- الجرعة ثانية بالإدارة الصحية بكفر البطيخ.

- نادي أولمبيا

إدارة كفر سعد الصحية

المواعيد من التاسعة صباحا للثالثة مساء

- محكمة كفر سعد.

من الثالثة مساء للتاسعة مساء

- جرعة ثانية بالإدارة الصحية بكفر سعد

من التاسعة صباحا للتاسعة مساء

- الوحدة الصحية بكفر الغاب

- تفتيش كفر سعد شارع الجيش

إدارة فارسكور الصحية

المواعيد من التاسعة صباحا للثالثة مساء

- محكمة فارسكور.

- مرور فارسكور.

المواعيد من الثالثة عصرا للتاسعة مساء

- الوحدة الصحية بالغوابين.

- جرعة ثانية بالإدارة الصحية بفارسكور.

من التاسعة صباحا للتاسعة مساء

- الوحدة الصحية بقرية أبو جريدة

إدارة الزرقا الصحية

من التاسعة صباحا للثالثة مساء

- محكمة الزرقا.

من الثالثة عصرا للتاسعة مساء

- جرعة ثانية بالإدارة الصحية بالزرقا.

من التاسعة صباحا للتاسعة مساء

- الوحدة الصحية بعزبة فرج

- قرية عزبة المليجي

وكيل صحة دمياط يناشد أصحاب الأمراض المزمنة بالتطعيم

وطالب الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، المواطنين، بضرورة تلقي التطعيم، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وسرعة التسجيل على الموقع الذي خصصته وزارة الصحة من هـنــــا.