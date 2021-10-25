خدمات «حياة كريمة» بالشرقية وقنا والقليوبية: محاضرات وخدمات طبية

ذكر الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنَّه في إطار متابعة أعمال المبادرة بالشرقية، تمّ تنظيم قافلة طبية وإجتماعية تحت نطاق المبادرة من قبل جامعة الزقازيق وبالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» بقرية «منشأة راغب الطحاوي» بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وتميزت القافلة بالتنوع في تقديم الخدمات، حيث شارك بها تخصصات متعددة «الجلدية – الباطنة – المتوطنة – الرمد – الأطفال - المسالك - الجراحة – العظام - المخ والأعصاب - النساء والتوليد - صيدلة - زراعة - علوم - التمريض».

القافلة تقدم خدماتها لـ1840 مواطنًا

وقدمت القافلة الخدمات إلى نحو 1840 مواطنًا، وتمّ الكشف وصرف الأدوية مجانا، إضافة إلى أنَّه تم عقد العديد من المحاضرات و اللقاءات ومنها: «محاضرة لرفع الوعي لدي المواطن و توضيح أعمال مبادرة حياة كريمة في الريف المصري بشكل عام وبمركز الحسينية بشكل خاص، ومحاضرة عن الصحه النفسية، ومحو الأمية، وتوعية زراعية».

وتتمّ تلك الأعمال تحت رعاية عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، وبإشراف الدكتور جيهان يسري، المنسق الإداري للقافلة حمدي هيكل، ورافق القافلة أعضاء الفريق الميداني لمؤسسة «حياة كريمة» بالشرقية الدكتور شهاب شاهين، وآية إسماعيل ومحمد الصادق.

أعمال مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة قنا

وفي إطار المتابعة الدورية لمبادرة «حياة كريمة» بمحافظة قنا، زار رئيس أركان المنطقة الغربية اللواء محمد جحوش، مركز الوقف قرية المراشدة، ثم زار مركز أبوتشت، وتفقد العمل بمواقع المجمع الخدمي والمجمع الزراعي بمقر الوحدة المحلية بالقارة، وكذلك الوحدة المحلية القروية بالمراشدة، إلى جانب أعمال «صب بيارة» محطة رفع جزيرة العبل.

وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومؤسسة «حياة كريمة» ومحافظة القليوبية، جرى عقد ندوات عن الثقافة الرقمية ضمن «مبادرة حياة كريمة»، حيث تمّ عقد ندوة «حياة كريمة» خلال هذا الأسبوع بالمدارس التابعة للوحدة المحلية الجعفرة، قرية الجعافرة، مدرسة الجعافرة الإعدادية المشتركة يوم 17 أكتوبر بعدد حضور 22 فردا، وفي قرية السلمانية: مدرسة السلمانية الابتدائية يوم 18 أكتوبر بعدد حضور 11 مواطن، وبقرية عرب الشعارة مدرسة عرب الشعارة الاعدادية المشتركة يوم 20 أكتوبر بحضور 55 مواطن، فيما تمَ تأجيل قرية كوم السمن، مدرسة كوم السمن الإعدادية المشتركة لجدول لاحق لظروف إجازة المولد النبوي.

وتضمنت الندوة، استخدام بوابة الشكاوى الحكومية وبوابة مصر الرقمية واستخدام أمثلة عملية لتنفيذ الخدمات الرقمية للحكومية من خلال الموقع الإلكتروني والتعريف بالأمن السيبراني وتأمين استخدام البيانات والبطاقات الذكية.