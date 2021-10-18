استمرار صرف تكافل وكرامة لليوم الثالث على التوالي لـ3.8 مليون أسرة

تواصل مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلى، صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» عن شهر أكتوبر2021، لليوم الثالث على التوالى، وذلك للمستفيدين من البرنامج، البالغ عددهم 3.8 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا، حيث بدأ الصرف من مكاتب البريد المصري السبت الماضى الموافق 16 أكتوبر 2021، فيما يتاح الصرف من خلال بطاقات «ميزة» البنكية، التابعة لوزارة المالية أو التابعة لشركة بنوك مصر والمميزة برقم 123، على مدار 24 ساعة.

تبلغ قيمة الدعم المستحق شهريًا لمستفيدي «كرامة» ما يزيد على 597 مليون جنيه بواقع 450 جنيهًا للمسنين ومثلها للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يحصل مستفيد كرامة من الأيتام على 350 جنيهًا، فيما يبلغ متوسط الصرف للأسرة المستفيدة من تكافل حوالي 500 جنيه شهريا.

غرفة عمليات مشتركة مع البريد لمتابعة عملية الصرف

وشكلت وزارة التضامن الاجتماعي، غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري، لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج «تكافل وكرامة»، لافتة إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتواصل على مدار الساعة مع كافة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري؛ لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم، مع تقديم كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا.

شروط الحصول على معاش «تكافل وكرامة»2021

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك عدة معايير وشروط للحصول على معاش «تكافل وكرامة»2021، منها استيفاء بيانات التقدم للبرنامج، وأن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر، بناء على المعادلة الإحصائية المقررة، حيث حددت الشروط التالية للحصول على الدعم:

ـ ألا يكون لدى المستفيد سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة.

- ألا يمتلك ملكية أرض زراعية «نصف فدان فأكثر».

ـ ألا يمتلك معدات ثقيلة مثل «لودر، ماكينة طحين، خلاط بناء».

ـ يشترط للحصول على معاش «تكافل وكرامة»2021، ألا يمتلك إيجار أرض زراعية فدان فأكثر.

ـ ألا يحصل على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.

- ألا يعمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي «باشتراك تأميني».

ـ ألا يمتلك عقارا أو أكثر بخلاف السكن.

ـ ألا يمتلك محلا تجاريا أو أكثر مسجلة أو غير مسجلة.