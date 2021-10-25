التعليم تلغي قرار تطبيق الـ«4 فترات» في المدارس لمواجهة الكثافات

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، عن أنّ الوزارة أصدرت كتابا دوريا عاجلا للمديريات التعليمية، بإلغاء قرار تطبيق الأربع فترات ببعض المدارس الحكومية، التي طبّقت القرار لمواجهة الكثافة العالية للطلاب، بعد موافقة مديري المديريات والإدارات التعليمية.

الوزارة تحذّر المدارس من تجاوز «3 فترات»

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ الوزارة حذّرت المدارس من تجاوز «الـ3 فترات» طبقا للكتاب الدوري رقم 32، الذي أصدره الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تنظيم العمل داخل المدارس لجميع المراحل، وتقسيم اليوم، والذي ينص علي إتاحة الفترة ثالثة إذا تطلب الأمر، أما بالنسبة للمدارس التي يتم العمل بها بنظام الفترة الواحدة، فيحق لمدير المديرية الموافقة على تشغيلها بنظام الفترتين.

التعليم تطبّق عقوبات للمخالفين

وأكد المصدر، أنّ الكتاب الدوري حذّر المديريات التعليمية من تطبيق نظام الأربع فترات، محذّرة من تطبيق عقوبات للمخالفين: «لا يمكن تطبيق نظام يدخل فيه الطالب المدرسة 7 صباحا ويغادرها بعد 150 دقيقة، لن يستفيد الطالب من المدرسة ولن يتلقى الحد الأدنى من المعلومات التربوية».

لا مجال لمخالفة تعليمات وزارة التعليم.. ولن يسمح بأكثر من 3 فترات

وتابع المصدر، أنّه لا مجال لمخالفة تعليمات وزارة التربية والتعليم ومديري الإدارات ليسوا أحرارا ليطبقوا قرارات دون العودة للوزارة، التي سمحت بـ3 فترات فقط.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر الكتاب الدوري رقم 32 بشأن تنظيم العمل داخل المدارس لجميع المراحل، والذي ينص على أنّ مدير المديرية يتولى إيجاد الحلول المناسبة لتقليل الكثافة الطلابية وخاصة بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين، ويمكن إتاحة العمل لفترة ثالثة إذا تطلب الأمر، أما بالنسبة للمدارس التي يتم العمل بها بنظام الفترة الواحدة يحق لمدير المديرية الموافقة على تشغيلها بنظام الفترتين.