«التعليم» تكشف تفاصيل مجموعات التقوية في مدارس «الأربع فترات»

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، تفاصيل مجموعات التقوية للمدارس الحكومية التي لجأت إلى خيار تقسيم اليوم الدراسي لأربع فترات لتقليل الكثافة الطلابية العالية الموجودة في عدد من المدارس، مشيراً إلى أن مدارس الأربع فترات، ينتهي اليوم الدراسي فيها كما يحدث في مدارس الثلاث فترات، في حدود الرابعة والنصف مراعاة لظروف فصل الشتاء، ويبدأ في حدود السادسة ونصف صباحًا.

مجموعات التقوية يومي الجمعة والسبت

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن بعض مدارس الأربع فترات، نجحت في التعامل مع مسألة مجموعات التقوية المدرسية بحكمة، فمثلا، تخصص يومي الجمعة والسبت، وهم إجازة أسبوعية لديها، في مجموعات التقوية، على أن يكون باقي أيام الأسبوع الخمسة للدراسة فقط، وهذا نجاح من مديري الإدارات والمدارس بحل موضوع الكثافات بسهولة.

تحديد مواعيد مجموعات التقوية غير مركزي

وتابع المصدر، أن المدارس المقسمة لفترات لها طبيعة خاصة في مواعيد دخول وخروج الطلاب وانتهاء اليوم الدراسي، وبالتالي يصعب إلزامها بشكل مركزي من جانب الوزارة بمواعيد محددة لمجموعات التقوية، وكل مدير يدير العملية التعليمية في هذا الشأن وفق المصلحة الطلابية وبما يحقق الاستفادة من المجموعات.

مجموعات التقوية حد أدني 10 جنيهات وأقصي 85

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أسعار مجموعات التقوية للعام الدراسي 2021-2022، بحيث يكون حد أدنى 10 جنيهات وأقصى 85 جنيها، في الساعتين المخصصة أسبوعيًا.

أوضح القرار الوزاري المنظم للمجموعات أن تكون المدة الزمنية المخصصة للمجموعة ساعتين في الأسبوع، وفقًا للخطة التعليمية المحددة للمواد الدراسية.

وأكدت وزارة التعليم، أن للطالب الحرية في اختيار المعلم الذي يحصل معه على مجموعة تقوية داخل المدرسة، وتخفيض نسبة 50% من الاشتراكات المحددة لكل الصفوف الدراسية لأبناء الشهداء وأبناء المعلمين بالتربية والتعليم والطلاب الأيتام.