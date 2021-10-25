تعرف على أسباب ارتفاع سعر السيارة أكسنت RB

شهد سوق السيارات الحديثة ارتفاعًا بالأسعار في جميع فئات السيارات سواء اليابانية أو الكورية أو الصينية خلال الأسابيع الماضية، حيث تداول الارتفاعات بداية من 3 آلاف جنيه ووصلت إلى 10 آلاف جنيه، وذلك بسبب الأزمات انتشار جائحة كورونا.

وقالت الدكتورة وفاء علي الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الاقتصاد شهد انفتاحًا بسبب قيام الدول بنشر اللقاحات وتطعيم موطنيها بلقاحات معتمدة، مما أدى إلى فتح سوق العمل الدولي والتبادل التجاري وبدء عودة التجارة العالمية بكل طاقتها.

وأوضحت الخبير الاقتصادي، أن ذلك أدى إلى أرتفاع أسعار الشحن بين الدول وبعضها، مؤكدة أن سوق السيارات منذ انتشار وباء كورونا والأزمة الأخيرة شهد ضعف إنتاج السيارات بسبب قلة إنتاج الرقائق الإلكترونية وعمليات الإغلاق بين البلدان.

وقال عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات بالقاهرة والجيزة، إن الارتفاع طال بعض السيارات وخاصة السيارة الكورية هيونداي اكسنت RB الجديدة 2022، حيث شهدت ارتفاعات متتالية في العديد من طرازاتها، بزيادة وصلت إلى 6 آلاف جنيه على جميع فئاتها في السوق.

وتنشر الوطن وأسعار ومواصفات السيارة أكسنت RB الجديدة 2022.

مواصفات أكسنت RB الجديدة 2022

- تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 125 حصانا، وعزم دوران يصل إلى 156 نيوتن/ متر.

- المحرك يعتمد على ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

- تعتمد على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 11.1 ثانية.

- تستهلك متوسط 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

أبعاد 4370 ملم طول، 1705 ملم عرض، و1455 ملم ارتفاع.

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 147 ملم، ويصل طول قاعدة العجلات 2570 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 389 لترا.

أسعار أكسنت RB الجديدة 2022

من المعروف انه يتم تصنيع السيارة أكسنت rb في كوريا وتجميعها في مصر، وتتوافر في السوق المصرية بخمس فئات.

الفئة الأولى بسعر 230 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 240 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 246 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 256 ألف جنيه.

الفئة الخامسة بسعر 266 ألف جنيه.