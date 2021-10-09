السيارات الصيني الأكثر مبيعا.. أسعار ومواصفات إم جي Rx5 موديل 2022

شهدت سوق السيارات في بداية شهر أكتوبر 2021، مفاجأة، حيث احتلت السيارة الصينية العلامة التجارية لـ«إم جي»، الأكثر بيعا في سوق السيارات بمصر، ومن بينها أسعار ومواصفات إم جي Rx5 موديل 2022.

السيارة إم جي RX5

ووفقا للبيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات أميك سجلت مبيعات السيارات الصينية في مصر، ومن بينها أسعار ومواصفات إم جي Rx5 موديل 2022 في المرتبة التاسعة.

وظهرت إم جي RX5 في المرتبة التاسعة بإجمالي بيع 921 مركبة، أعقبتها «شيري تيجو 8» في المركز العاشرة بواقع 668 وحدة.

بينما تصدرت السيارة «إم جي 5» مبيعات السيارات الصينية في مصر في المركز الأول بعد بيع 7 آلاف و936 مركبة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي؛ وفقًا للبيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات.

وحلت في المرتبة الثانية السيارة «بي واي دي» قبل أسعار ومواصفات إم جي Rx5 موديل 2022 بإجمالي بيع 4449 سيارة، ثم في المركز الثالث السيارة إم جي ZS في المركز الثالث بنحو 3955 سيارة.

وفي المركز الرابع، سجلت السيارة الرياضية شيري تيجو 7 بعدما حققت بيع 3338 سيارة، أعقبتها السيارة شيري أريزو 5 في المركز الخامس بواقع 3102 سيارة.

شيري تيجو

بينما وتمركزت السيارة إم جي 6 في المرتبة السادسة بإجمالي بيع 2287 مركبة، تلتها «شيري تيجو» في المركز السابع بنحو 2006 سيارات.

حصدت السيارة إم جي HS المرتبة الثامنة بقائمة السيارات الصينية الأكثر مبيعًا في مصر بعدما تمكنت من تسويق 1549 مركبة خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضي.

السيارة هافال جوليون

واحتلت السيارة هافال جوليون المرتبة الحادية عشرة مسجلة نحو 493 مركبة، تبعتها «شانجان ألسفن» في المركز الثاني عشر بإجمالي 296 سيارة.

وقال محمود أحمد، عضو رابطة تجار السيارات بالجيزة، إن السيارات الصينية لاقت رواجا في السوق المصرية، خاصة السيارة «إم جي» بعد التعديل والتصميم والرفاهية والحديثة.