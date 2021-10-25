أستاذ موارد مياه بجامعة ألمانية: كلمة السيسي بأسبوع القاهرة كانت محددة

أكد الدكتور هاني سويلم أستاذ الموارد المائية والتنمية المستدامة بجامعة آخن الألمانية، أنه انبهر بحسن تنظيم أسبوع القاهرة للمياه، وجودة وأعداد المشاركين، لافتًا إلى أن معظم منظمات الأمم المتحدة كانت ممثلة في المؤتمر، بالإضافة إلى عدد كبير من العلماء على مستوى العالم، وأوضح أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت محددة ووصلت إلى المشاركين الذين تعمقوا في الحديث عن بعض النقاط التي أشار إليها، إذ أكد أن مصر في وضع الفقر المائي وتتحمل الكثير ولكن هناك حدود لهذا التحمل لأن التدخل في الأنهار العابرة للحدود قد يؤثر عليها في المستقبل.

الدمج بين العلماء

وأضاف «سويلم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أن أسبوع القاهرة للمياه يتميز بالدمج بين العلماء والخبراء، مثل الخبراء التنفيذيين من الوزارات وممثلين عنها، وهو ما يثري الحوار ويتيح تبادل الخبرات.

طرح الأفكار

وتابع أستاذ الموارد المائية والتنمية المستدامة بجامعة آخن الألمانية، أن كل المشاركين يطرحون أفكارا، ويحدث نقاش عنها إما في الجلسات أو خارجه: «دار بيني ووزير الري حوار مفيد وطرحت بعض الأسئلة وأجاب عليها، وتحدثنا عن كيفية تحقيق الفائدة لمصر جراء تطبيق بعض المشروعات القومية».

الكوكب لم يعد يتحمل المزيد من الزيادة السكانية

وأوضح هاني سويلم، أن الأمم المتحدة أشارت إلى أن كوكب الأرض لم يعد يتحمل المزيد من الزيادة السكانية، وبالتالي فإن هناك حلولا يمكن الاستفادة منها في مصر، إذ أطلقت مصر عددا من المشروعات القومية، مثل مشروع «حياة كريمة» وتطوير العشوائيات: «الأمم المتحدة رأت أن مصر تتحرك بسرعة على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة مثل القضاء على الفقر والجوع وتطوير التعليم والصحة».

ولفت إلى ضرورة التعاون وتكوين شراكات بين الدول والمؤسسات والمنظمات من أجل مواجهة مشكلة المياه، ومختلف المشكلات التي تواجه مختلف المجتمعات في إطار العولمة، فلا توجد دولة تستطيع تحقيق أهداف التنمية المستدامة منفردة.