تنبيهات مهمة لمن لم يحصل على اللقاح.. قائمة ممنوعات أو مسحة كل 48 ساعة

مناشدات ورسائل يومية تبثّها وزارة الصحة المصرية عبر قنواتها الرسمية للمواطنين، بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس كورونا، وتأكيدها أنّ الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ لتوفير اللقاحات بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

ومع بدء الموجة الرابعة لانتشار فيروس كورونا، أصبح من الضروري الإسراع في تناول جرعتي اللقاح نظرًا لتشديدات الدولة المصرية والإجراءات الصارمة التي تتخذها الحكومة تجاه الممتنعين عن أخذ لقاح كورونا.

عقوبة الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا حتى الآن

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في مصر، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارة، أصدرت تنبيهات مهمة للمواطنين، حيث أكدت أنهّ لن يُسمح بدخول الموظفين غير المُطعمين بلقاح كورونا إلى مقار عملهم بعد 15 نوفمبر المقبل.

وأشار المستشار نادر سعد في تصريحات تلفزيونية، إلى أنّه حال عدم تلقي الموظف للقاح قبل التاريخ المحدد، سيكون لزامًا عليه تقديم ما يفيد بمسحة pcr حديثة لم يمر عليها 48 ساعة قبل وصوله لمقر العمل ومعتمدة من جهة رسمية، وحال عدم ذهاب الموظف إلى مقر عمله بسبب عدم حصوله على اللقاح، تعتبر فترة انقطاع عن العمل، ولن يتقاضى عنها راتبًا.

وعدّد «سعد» قائمة الممنوعات لمن لم يحصل على لقاح كورونا، موضحا أنّه سيجري ربط تقديم الخدمات الحكومية بشهادة اللقاح اعتبارًا من 1 ديسمبر 2021، ما يعني أنّه لن يتم السماح للمواطنين بدخول أي منشأة حكومية إلا بعد الحصول على اللقاح، وذلك مثل خدمات الشهر العقاري والسجل المدني ودواوين الوزارات وخدمات المحاكم والداخلية والتضامن الاجتماعي والتموين، بينما أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ من يرفض التطعيم يجب أن يأتي كل أسبوع بمسحة من المعامل المركزية المتوفرة في الجامعات.

ومن الناحية الطبية، يقول الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح في حديثه لـ«الوطن»، إنّ الأشخاص الذين لم يتلقوا لقاح كورونا حتى الآن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته، نظرًا لأنّ تلقي اللقاح يعمل على تقليل نسبة الخطورة والمضاعفات وذلك بنسبة تتعدى الـ90%.