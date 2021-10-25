ضبط 731 كيلو لحوم ودواجن فاسدة بالإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، في ضبط مدير مسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، بحوزته كمية من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.

ضبط 731 كيلوجرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

ووفق بيان أصدرته، وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط «المدير المسئول عن ثلاجة لتجميد المواد الغذائية، بدائرة قسم شرطة الدخيلة»؛ لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم ضبط «731 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن وأجزائها داخل عبوات بدون بيانات وبها تغير في خواصها الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي».