ضبط 1130 قضية تموينية في 7 محافظات بينها لحوم فاسدة وأدوية مجهولة المصدر

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة بجميع محافظات الجمهورية، لمكافحة كافة صور الغش التجاري، مستهدفة بذلك مراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1130 قضية متنوعة، أبرزها ضبط نحو 85 طن لحوم مجمدة وكبدة، و7.7 طن أسماك مجمدة، و3.66 طن دواجن مستوردة، و17.5 طن مخللات بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي، مما يشكل خطرا على الصحة العامة للمواطنين.

محافظة المنوفية

ضبطت الأجهزة الأمنية 7.85 طن لحوم مجمدة وكبدة، معبأة داخل عبوات دون مستندات ومجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك في ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالمنوفية.

يأتي ذلك بالإضافة إلى 78 طن مستلزمات أعلاف حيوانية «ذرة صفراء، فول صويا، نخالة» في مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية دون ترخيص.

محافظة القليوبية

كما تم ضبط 7.7 طن أسماك مجمدة، مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، و3.66 طن دواجن مستوردة محظور تداولها بالأسواق، وذلك في ثلاجتين لحفظ المواد الغذائية بالقليوبية.

وأيضا 11.5 طن «شامبو خام» مستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهول المصدر، و10.56 طن مستحضرات تجميل منتج نهائي معبأة داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية، و17500 عبوة فارغة وإستيكر وأدوات تعبئة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس.

محافظة الفيوم

وضبطت الأجهزة الأمنية 17.5 طن مخللات، مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك في مصنع لتعبئة المخللات دون ترخيص بمحافظة الفيوم.

محافظة القاهرة

كما تم ضبط 150000 قرص أدوية متنوعة ومنشطات، مجهولة المصدر ومهربة جمركيا وغير مسجلة بالجهات المعنية، و70 قرص أدوية مخدرة مدرجة بالجدول الثالث بقانون المخدرات، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وذلك في صيدلية بالقاهرة.

وكذلك 10.37 طن عسل أسود وتبغ ومستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر، و1.500 طن معسل منتج نهائي مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات القياسية بالقاهرة.

محافظة الدقهلية

كما تم ضبط 2 طن مرتجعات زيت طعام، معبأة داخل تنكات بدون بيانات ومعاد تدويرها غير صالحة للاستخدام دون مستندات مجهولة المصدر، و500 كيلو جرام كلور معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير مطابق للمواصفات، وذلك في مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية بالدقهلية.

محافظة الغربية

وضبطت الأجهزة 2.6 طن أسمدة زراعية محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية للإتجار بها في السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة قدرت بــ9100 جنيه، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق في محافظة الغربية.

محافظة الجيزة

كما تم ضبط 115000 لتر «سولار - بنزين»، تم تجميعها للإتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي وتحقيق أرباح غير مشروعة قدرت بــ594750 جنيها، بحوزة المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة الجيزة.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لتحقيق الانضباط في الأسواق.