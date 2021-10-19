ضبط 851 قضية تموينية في 24 ساعة.. وتحريز 3 آلاف طن «حلاوة مولد» فاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجاري.

ضبط 3 أطنان لحوم فاسدة

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (3 أطنان لحوم مجمدة – كبدة) دون مستندات وتشكل خطراً على الصحة العامة، بالجيزة، (2٫15 طن أسماك ماكريل – مكرونة) مجهولة المصدر بالقاهرة، (و10 أطنان ملح طعام) مجهولة المصدر ومقلدة لإحدى العلامات التجارية في الغربية، و(7 أطنان سكر حر) دون مستندات بالقليوبية، و(4٫9 طن عسل جلوكوز – سكر حر – نشا – جوز هند - 1700 طن حلوى المولد - و9500 قطعة حلوى المولد) غير صالحة للاستهلالك في القليوبية.

ضبط 37 ألف عبوة سجائر مغشوشة

وضبطت شرطة التموين، (1٫39 طن مستلزمات إنتاج حلوى المولد - 1٫220 طن حلوى المولد جاهزة - 1000 قطعة حلوى المولد) مجهولة المصدر بالجيزة، و(18 طن منظفات صناعية - 2880 عبوة منظفات صناعية) غير مطابقة للمواصفات القياسية بالقليوبية، و(36 ألف متر سلك كهرباء) مغشوشة بالقاهرة، وضبط (3080 قطعة مستلزمات خلاطات مياه - 700 قطعة خلاط مياه - 600 قطعة خلاط مياه - 9 ماكينات خط إنتاج – 500 كرتونة فارغة) مغشوشة بالقليوبية، و(18500 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة، و(37500 عبوة سجائر) مجهولة المصدر بالقليوبية.