حظك اليوم برج الحمل الخميس 21-10-2021 مهنيا وعاطفيا

الشخصية القوية والفكرة دوما في الاستقلالية هي صاحبة برج الحمل، إذ أنه مولود لا يخشى من الوقوف بدائرة الضوء، فهو يحب تقديره لذاته، ويحب من يقدره، وهذه الصفات لا تنطوي تحت مسمى النرجسية بل الثقة بالنفس.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

ينصحك الفلك أن تنتبه لعلاقتك بالأحباب والأصحاب، ولا تتسرع في أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة روجينا، ويوافق تاريخ ميلادها 16 أبريل.