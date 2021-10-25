مدبولي: حريصون على دعم الجامعة الفرنسية لإعادة إطلاقها في أقرب وقت

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفدًا من ممثلي الجامعة الفرنسية في مصر، المقرر إعادة إطلاقها قريبا، على هامش زيارته لمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي MEDEF بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور السفير علاء يوسف، سفير مصر لدى باريس.

تغطية أسطح مباني الجامعة الفرنسية بألواح توليد الطاقة الشمسية

واستعرض الوفد الفرنسي بحسب بيان عن مجلس الوزراء، تفاصيل التصميم الهندسي لمباني الجامعة، الذي يتضمن إنشاء حرم جامعي يستخدم مصادر الطاقة النظيفة، حيث ستكون أسطح المباني مغطاة بألواح توليد الطاقة الشمسية، ليواكب جهود إدخال الطاقة النظيفة في مختلف مناحي الحياة وفي مقدمتها النظم التعليمية، حتى تكون نموذجاً يرسخ لدى الطلاب أهمية استخدامات الطاقة النظيفة في المستقبل.

وأضاف الوفد أنّه بموجب قرار رئيس الجمهورية المصري لسنة 2021 الخاص بالموافقة على الاتفاق المبسط بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إعادة إطلاق الجامعة الفرنسية بمصر، تقدّم الوكالة الفرنسية دعما ماديا قيمته 12 مليون يورو لإعادة إطلاق الجامعة التي تأسست في عام 2002، وتحولت إلى جامعة أهلية غير هادفة للربح عام 2015، والتي تعد ضمن منظومة التعليم المتميز في مصر.

مدبولي: الجامعة الفرنسية ترجمة حقيقية للرغبة المشتركة للقيادة السياسية في البلدين لتعميق الشراكة التعليمية

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بإعادة إطلاق الجامعة الفرنسية، التي تعد ترجمة حقيقية للرغبة المشتركة للقيادة السياسية في البلدين لتعميق الشراكة التعليمية الفرنسية - المصرية، مؤكدا، في هذا الصدد، حرصه الشديد على تقديم كل سبل الدعم من أجل إطلاق الجامعة في أقرب وقت ممكن، حتى تلحق بركب منظومة التعليم الجديدة في مصر، التي ستعمل على خلق أجيال قادرة على تحقيق التميز في أسواق العمل خلال الفترة القليلة المقبلة.