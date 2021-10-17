أسعار الدواجن واللحوم والأسماك في الدقهلية اليوم.. البلطي بـ22 جنيها

استقرت معدلات أسعار اللحوم والدواجن والأسماك في أسواق محافظة الدقهلية، بحسب ما أعلنته الغرفة التجارية بالدقهلية، برئاسة المهندس أحمد رعب، اليوم الأحد 17 أكتوبر 2021.

أسعار الدواجن في أسواق الدقهلية

وقال ناصر رمضان محمد، أمين عام الغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن لكل كيلو جرام كما يلي:

- فراخ بيضاء: يتراوح سعر الكيلو من 33 جنيها إلى 34 جنيها.

- فراخ بلدي فلاحي: 50 جنيها.

- فراخ أحمر بلدي: 45 جنيها.

- البانيه: يتراوح سعر الكيلو من 80 إلى 82 جنيها.

- الدبابيس: 50 جنيها.

- الأوراك: يتراوح سعر الكيلو من 37 إلى 40 جنيها.

- صدور بالعظم: يتراوح سعر الكيلو من 48 إلى 52 جنيها.

- حمام: 61 جنيها للكيلو.

- شاورما فراخ: يتراوح سعر الكيلو من 65 إلى 68 جنيها.

- البط السوداني: 57 جنيها.

- الأرانب: سعر الكيلو 46 جنيها.

- الحمام: 60 جنيها.

أسعار اللحوم في أسواق الدقهلية

- اللحوم البلدية: يتراوح سعر الكيلو من 140 إلى 150 جنيها، حسب المنطقة.

- اللحوم توزيع منافذ: يتراوح سعر الكيلو من 75 إلى 80 جنيها.

- اللحوم البلدية الكبيرة: تبدأ من 90 جنيها وتصل إلى 100 جنيه.

- سجق بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 120 إلى 140 جنيها.

- كبدة بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 120 إلى 150 جنيها.

أسعار اللحوم المستوردة في أسواق الدقهلية

- اللحوم البرازيلي: 75 جنيها.

- اللحوم الهندي: 50 جنيها.

- اللحوم الجملي: يتراوح سعر الكيلو من 80 إلى 100 جنيه.

أسعار الأسماك في أسواق الدقهلية

- البوري: الكيلو عدد 3 بمبلغ 60 جنيها، والكيلو 4 بسعر 48 جنيها للكيلو.

- طوبار: يتراوح سعر الكيلو من 50 جنيها إلى. 60 جنيها.

- السمك البلطي: الوسط يتراوح السعر بين 22 جنيها إلى 25 جنيها، والكبير حجم 2 للكيلو بسعر 27 جنيها إلى 30 جنيها للكيلو.

- الجمبري: يتراوح السعر من 130 إلى 150 جنيها.. والجامبو بـ200 جنيه.

- سمك الماكريل: يتراوح سعر الكيلو من 45 إلى 50 جنيها.

- السردين: يتراوح سعر الكيلو من 25 جنيها إلى 30 جنيها.

- الباربوني: 80 جنيها.

- السبيط: يتراوح السعر من 120 إلى 140 جنيها للكيلو.

- الدنيس: 140 جنيها.