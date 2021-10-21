«الدواء» الأمريكية توافق على إعطاء جرعة معززة من لقاحي جونسون وموديرنا

وافقت إدراة الغذاء والدواء الأمريكية على إعطاء جرعة ثالثة معززة من لقاحي كورونا «موديرنا وجونسون» خلال الفترة المقبلة، موضحة أن أي شخص مؤهل لجرعة إضافية يمكنه الحصول على جرعة مختلفة عن اللقاحات التي تلقوها في البداية.

الدواء الأمريكية منذ وافقت على إعطاء جرعة معززة من لقاح فايزر منذ شهر

تتمثل قرارات إدارة الغذاء والدواء خطوة كبيرة نحو توسيع في إعطاء الجرعة المعززة، والتي بدأت بجرعات إضافية من لقاح فايزر الشهر الماضي، وتشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لجنة من الخبراء قبل الانتهاء من التوصيات الرسمية لمن يجب أن يحصلوا على الجرعات المعززة.

ستزيد التحركات الأخيرة بإعطاء عشرات الملايين من عدد الفئات المؤهلة للحصول على الجرعات المعززة، وتسمح إدارة الدواء خلال الفترة الماضية بدمج بعض الجرعات من اللقاحات لزيادة الفاعلية، مما يجعل من الأسهل الحصول على جرعة أخرى خاصة للأشخاص الذين لديهم آثار جانبية من لقاح معين ولكنهم ما زالوا يريدون ثبت حماية التطعيم.

الجرعة المعززة من لقاح موديرنا ستكون لكبار السن والأشخاص المعرضين للإصابة بفيروس كورونا

سمحت إدارة الغذاء والدواء بإعطاء جرعة ثالثة من «موديرنا» لكبار السن وغيرهم من المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا بسبب مشاكلهم الصحية أو وظائفهم أو ظروفهم المعيشية بعد ستة أشهر من الجرعة لقاح كورونا، سيكون معزز موديرنا هو نصف الجرعة المستخدمة لأول جرعتين بناء على بيانات الشركة التي تظهر أن هناك الكثير لرفع المناعة مرة أخرى.

إدارة الدواء لا يوجد مانع من خلط اللقاحات لزيادة فاعلية اللقاح

بالنسبة للخلط والمطابقة، قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنه لا بأس من استخدام أي لقاح بغض النظر عن التطعيم الذي حصل عليه الأشخاص من المتوقع أن تؤدي قابلية تبادل اللقاحات إلى تسريع الوتيرة التعزيزية، لا سيما في دور رعاية المسنين وغيرها من الأماكن المؤسسية حيث تلقى السكان جرعات مختلفة بمرور الوقت.