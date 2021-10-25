يبحث عدد كبير من المواطنين عن شروط وخطوات تقديم طلب تغيير عقد امتلاك أو بناء عقار لأحد الورثة، وذلك في حالة توفي صاحب العقار، والرغبة في تغيير عقد الامتلاك لأحد الورثة بعد الوفاة.

لذا تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، شروط وخطوات تقديم طلب تغيير عقد امتلاك أو بناء عقار لأحد الورثة.

شروط الحصول على طلب تغيير عقد امتلاك أو بناء عقار لأحد الورثة

- مصري/مصرية.

- ألا يقل السن عن 16 سنة.

- ورثة المالك الأصلي.

خطوات تقديم طلب تغيير عقد امتلاك أو بناء عقار لأحد الورثة

1- تقديم الطلب بالإدارة مرفق بالمستندات المطلوبة.

2- يحضر الورثة أمام الموظف المختص بالإدارة للإقرار بتفويض المفوض أوَّ تقديم أصول التوكيالت الخاصة التي تفيد حق المفوض في استالم عقد الوحدة أوالتوقيع عليه.

3- انتظار إجراء المعاينة بالوحدة.

4- التنبيه على المفوض بضرورة التواجد بالوحدة لعمل المعاينة، وكذلك بضرورة سداد كل الأقساط حتى تاريخ تقديم الطلب.

5- استكمال باقي الإجراءات بقسم العقود حيث يجرى التعاقد من خلال الموظف المختص بالقسم بعد التأكد من سداد المواطن المتأخرات والرسوم المطلوبة.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب تغيير عقد امتلاك أو بناء عقار لأحد الورثة

1- صورة من بطاقة الرقم القومي للشخص المراد تفويضه.

2- صور بطاقات باقي الورثة أو جوازات سفر سارية.

3- صورة من عقد الشقة المراد تغيير عقدها.

4- في حالة وفاة المتعاقد الأصلى صاحب الوحدة الأصلي (صورة من إعلام الوراثة الشرعي، وكذلك إعلام الوراثة لكل من ذكر بالإعلام الأصلى ثم توفي )، مع الإطلاع على الأصول.

5- مذكرة من القسم في حالة فقد العقد أو يذكر في الطلب عدم الحصول على العقد.

- رسوم تقديم طلب تغيير عقد امتلاك أو بناء عقار لأحد الورثة: 14.50 جنيه مصري.

- المدة الزمنية التي يستغرقها طلب تغيير عقد امتلاك أو بناء عقار لأحد الورثة:

60 يوما من تاريخ تقديم الطلب.