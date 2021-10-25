منصور حسن رئيسا لجامعة بني سويف لفترة ثانية بقرار جمهوري

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قراراً بتعيين الدكتور منصور حسن، رئيساً لجامعة بني سويف لفترة ثانية، حيث نص القرار في مادته الأولى: «يُعين الأستاذ الدكتور منصور حسن أحمد حسن رئيساً لجامعة بني سويف حتى بلوغه السن القانونية المقررة لانتهاء خدمته»، وذلك في الأول من شهر يونيو عام 2025.

إنجازات جامعة بني سويف

يذكر أن الجامعة شهدت إنجازات كبيرة خلال فترة توليه رئاسة الجامعة الأولى، حيث سارت بخطى غير مسبوقة في شتى القطاعات، ولم تقتصر الإنجازات على إنشاء الكليات أو البرامج الخاصة أو الجامعة الأهلية أو التصنيفات الدولية ولكنها اهتمت أيضاً ببناء الإنسان وتحقيق رؤية مصر 2030 وخطة الدولة للتنمية المستدامة.

السيرة الذاتية لرئيس جامعة بني سويف

يذكر أن الدكتور منصور شغل عدة مناصب قيادية، وترأس عدد من اللجان التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، ومن أبرز المناصب عميد كلية الطب بالجامعة ووكيل كلية الطب البشرى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووكيل للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقد تخرج من كلية الطب جامعة القاهرة عام 1988 وعين طبيباً مقيماً بقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب القصر العيني، ثم مدرسا مساعدا بذات القسم، ثم مدرسا بكلية الطب جامعة القاهرة فرع بني سويف عام 1998، ثم تدرج في المناصب الجامعية حتى وصل إلى درجة أستاذ بذات القسم بكلية الطب جامعة بني سويف عام 2008، ووكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عام 2010 ووكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث عام 2014 .