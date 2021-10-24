«التنمية المحلية»: اختيار 28 شارعا بالمعادي لتمهيدها لذوي الاحتياجات الخاصة

كلف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اللواء حمزة درويش، رئيس قطاع شؤن مكتب وزير التنمية المحلية والديوان العام، بعقد اجتماع بحضور المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة، وعدد من ممثلي بنك الإسكان والتعمير ومؤسسة مصر الخير، لمتابعة إجراءات تنفيذ البروتوكول الموقع حول مبادرة «إتاحة أرصفة لمتحدي الإعاقة» في 28 شارعا بمنطقة المعادي في محافظة القاهرة، لتسهيل السير والحركة لمتحدي الإعاقة وممارسة كافة أنشطتهم الحياتية، ودمجهم بشكل إيجابي في المجتمع، وذلك في ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة وبنك الإسكان والتعمير ومؤسسة مصر الخير لتنفيذ مبادرة «إتاحة أرصفة القاهرة للأشخاص متحدي الإعاقة».

وأسفر الاجتماع عن قيام لجنة تضم ممثلين من جميع الأطراف المشاركة مع ممثلين من المجلس القومي لشؤون الإعاقة للمعاينة ميدانيا في حي المعادي لمعاينة بعض الشوارع كأولوية أولى، إضافة إلى باقي الشوارع الرئيسية التي سيتم تنفيذ المبادرة بها لتحديد الاحتياجات اللازمة لبناء الأرصفة وتمهيدها لتناسب ذوي الاحتياجات الخاصة.

دعم ومساندة متحدي الإعاقة

وأكد «شعراوي» في تصريحات صحفية، حرص الوزارة على دعم ومساندة متحدي الإعاقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة بتقديم كافة سبل الدعم اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع وتحسين الخدمات المقدمة لهم، موضحا أن الوزارة من أول الوزارات التي أنشأت وحدة متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص تأكيدا لمبدأ المساواة وعدم التميز.

وأشار «شعراوي» إلى أن وزارة التنمية المحلية قامت بتوزيع الكود المصري لذوي الإعاقة على المحافظات للاسترشاد به أثناء تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات، مشددا على سرعة تنفيذ البروتوكول في الشوارع المحددة بمنطقة المعادي لتكون نقطة انطلاق، وليتم تعميم المبادرة في باقي شوارع العاصمة والمحافظات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتقديم كافة أشكال المساعدة والدعم في الطريق دون إشعار ذوي الاحتياجات الخاصة بأنه عاجز أو يحتاج للمساعدة بشكل مباشر، مع ضرورة توفير الإشارات واللافتات بالشوارع لتتضمن الرمز الاسترشادي الخاص للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

شباك مخصص لذوي الاحتياجات

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تسهيلا على متحدي الاعاقة فقد أصدر توجيهات لجميع المحافظات لتحديد شباك مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة في المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء، كما نظمت الوزارة دورات تدريبية متخصصة بمركز التنمية المحلية بسقارة للعاملين بالمراكز التكنولوجية لتسهيل التعامل مع متحدي الإعاقة بلغة الإشارة، مشيرا إلى التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المتعاملة مع متحدي الإعاقة لعرض مشكلاتهم لسرعة حلها بالمحافظات.