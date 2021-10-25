مصر تدعم السنغال لتنظيم المنتدى التاسع للمياه بداكار العام المقبل

التقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، سيرين مباي ثيام، وزير المياه والصرف الصحي بدولة السنغال، الذي أعرب عن سعادته بالمشاركة في أسبوع القاهرة الرابع للمياه، مشيرا للروابط القوية التي تربط البلدين، ووجود العديد من الطلاب السنغاليين الذين يقومون بالدراسة بالأزهر الشريف.

وقد تم خلال اللقاء مناقشة اللمسات الأخيرة في مذكرة التفاهم بين مصر والسنغال، المزمع توقيعها غدا على هامش أسبوع القاهرة الرابع للمياه.

السنغال تستضيف المنتدى التاسع للمياه العام المقبل

وفي ضوء اعتزام السنغال والمجلس العالمي للمياه تنظيم المنتدى التاسع للمياه بدولة السنغال في عام 2022، فقد طلب الوزير السنغالي توفير دعم مصري في تنظيم المنتدى، نظرا لما لمسه الجانب السنغالي من نجاح النسخ الأربعة لأسبوع القاهرة للمياه.

كما أشار ثيان إلى نهر السنغال، الذي يتم إدارته بشكل تشاركي بين السنغال وموريتانيا ومالي لتحقيق المنفعة للجميع.

وزير الري الصومالي يطالب مصر بدعم بلاده في مجال إنشاء سدود حصاد الأمطار

كما عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، لقاء مع سعيد حسين عيد، وزير الزراعة والثروة الحيوانية والمراعي والغابات الصومالي، الذي استعرض الموقف المائي بدولة الصومال وما تعانيه من ضعف كميات الأمطار المتساقطة عليها مقارنة بالدول الأخرى بالمنطقة.

وفي ضوء افتقاد الصومال لسدود حصاد مياه الأمطار، فقد طلب الوزير الصومالي توفير دعم مصري لبلاده في مجال إنشاء سدود حصاد الامطار وتطوير نظم الري في ظل محدودية الموارد المائية.

وأشار الدكتور عبد العاطي، لمشاركة العديد من المتدربين الصوماليين في الدورات التدريبية التي ينظمها المركز الإقليمي للتدريب والموارد المائية والمركز القومي لبحوث المياه التابعين للوزارة، حيث أعرب الوزير الصومالي عن تطلعه لزيادة أعداد المتدربين مستقبلا لدعم القدرات البشرية في قطاع المياه بدولة الصومال.