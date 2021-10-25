أول تعليق من وزير التعليم على إجراء مسحة مجانية للطلاب والمعلمين

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تداول في بعض المدارس، بأن وزارة الصحة أصدرت قرارا بأنه لن يعتد بالتحاليل والإشاعات لأثبات الإصابة بكورونا بين الطلاب والمعلمين بالمدارس، ولن يعترف إلا بالمسحة فقط، وأن هناك تعليمات لجميع المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، بعمل المسحة مجاناً للطلاب والمعلمين.

وأكد وزير التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنا لا صحة مطلقا لما يجري تداوله، قائلاً: البعض لن يكف عن تداول الإشاعات.

آليات التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا

وترصد «الوطن» في السطور التالية، آليات التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا، كالتالي:

- إذا لاحظ المشرف أو الزائرة الصحية في المدرسة أي علامة من علامات الإعياء على الطالب بعد دخوله المدرسة، يجري عزله في غرفة العزل حتى استدعاء ولي الأمر، ويقوم طبيب المدرسة بالكشف عليه، لبيان التشابه من عدمه بالمرض، ويكون الطالب حتى قدوم ولي الأمر معزولا صحيا بصحبة أحد المشرفين، مع ارتداء الكمامة الطبية، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الوقائية المشددة، ويُمنع ارتداء الطالب الكمامة في حالة وجود ضيق تنفس.

- إبلاغ الإدارة التعليمية والصحية، في حالة الاشتباه لمتابعة الحالة، وعند التأكد يُعزل الطالب لمدة أسبوعين على الأقل، مع متابعة المخالطين له.

تقرير معتمد من التأمين الصحي حال إصابة الطالب أو المعلم

- في حال إصابة الطالب أو المعلم بناء على تقرير معتمد من التأمين الصحي يتم إخطار المدرسة، والتي تقوم بدورها بإبلاغ الإدارة الصحية والتعليمية بالأمر لمتابعة الطالب أو المعلم هاتفياً، وعند التأكد يحصل على عزل منزلي لمدة أسبوعين على الأقل.

- حال حدوث إصابة مؤكدة أو أكثر يتم الالتزام بالإجراءات الوقائية للتعامل مع الحالات، وتنفيذ آليات الغلق، طبقاً لما ورد بالكتاب الدوري رقم 28 بتاريخ 28 سبتمبر الماضي.

- في حال حدوث اختلاط إيجابي لحالة صحية مؤكدة يتم عزل الطالب عزل منزلي، ومتابعة حالته شريطة إخطار ما يفيد مخالطته لحالة إيجابية مؤكدة.