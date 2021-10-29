تعرف على المكرمين في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح المصري

أعلنت الدكتورة إنجى البستاوي، مديرة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، في مؤتمر صحفي، أسماء المكرمين في الدورة السادسة للمهرجان والتي تحمل اسم سيدة المسرح العربي «سميحة أيوب» والذى أقيم أمس الاثنين بالمجلس الأعلى للثقافة.

تكريم داوود حسين ومحمد سيف الأفخم

وأكد «البستاوي»، أنه سيتم تكريم باقة كبيرة من الفنانين والمسرحيين من مصر والدول العربية والأجنبية، فخلال حفل الافتتاح، سيتم تكريم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب من مصر، كما سيتم تكريم داود حسين من الكويت، ومحمد سيف الأفخم من الإمارات، باعتباره الشخصية المسرحية العربية، وكذلك تكريم مارك بيسون من بلجيكا، باعتباره الشخصية المسرحية الدولية.

محمد عبدالرحمن توتا نجم حفل الختام

وخلال المهرجان سيتم تكريم كلا من رائد محسن من العراق، آسيا كمال من العراق، أما فى حفل الختام سيتم تكريم كلا من محسن منصور من مصر، محمد عبد الرحمن «توتا» من مصر، والمخرج سامح بسيونى من مصر، كأفضل شخصية مسرحية شابة لهذا العام.

وحضر المؤتمر الصحفي لمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي باقة متنوعة من المسرحيين والفنانين والإعلاميين منهم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، الفنان محمد صبحى، سفير تونس محمد بن يوسف، المؤلف نادر صلاح الدين، إيهاب فهمى، دكتور مدحت الكاشف، المخرج عصام السيد، دكتور مصطفى سليم، الفنان طارق صبرى، دكتور أيمن الشيوى، دكتورة إيمان عز الدين، الفنان أحمد صيام، دكتورة رانيا فتح الله.

‎يذكر أن الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي تحمل اسم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، وهى أيضا الرئيسة الشرفية للمهرجان، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان يوم 6 نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ وتنتهي يوم 11 من نفس الشهر.