«التنسيقية» ترحب بإلغاء مد الطوارئ: دليل على استقرار مصر

رحبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلغاء تمديد العمل بحالة الطوارئ في البلاد.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في بيان لها، أن هذا الإعلان دليل على ما وصلت إليه الدولة المصرية من استقرار، بجهود وتضحيات شعبها العظيم، وقواتها المسلحة، وأجهزتها الأمنية التي بسطت الأمن في ربوع الوطن.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وقالت التنسيقية: «نرى أن هذا الإعلان يأتي متوافقا مع استراتيجية الدولة لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي الشهر الماضي».

وتوجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتحية، لأرواح الشهداء الأبرار، الذين قدموا دماءهم قربانا لاستقرار وازدهار وطننا الغالي.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

كما توجهت «التنسيقية» بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده البارزة في مسيرة الإصلاح وبناء الجمهورية الجديدة، وتضمين حقوق الإنسان في هذه العملية الدقيقة، للانطلاق بمصر إلى المكانة التي تستحقها بين الأمم.