«الصحفيين» تعلن مواعيد جرعة لقاح كورونا الثانية للأعضاء.. تبدأ اليوم

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية في نقابة الصحفيين برئاسة أيمن عبد المجيد، عضو مجلس النقابة، عن بدء منح الصحفيين وأسرهم الجرعة الثانية للقاح كورونا، للحاصلين على الجرعة الأولى.

الجرعة الثانية من لقاح كورونا

وأشارت اللجنة في بيان عنها، إلى أن هذه المواعيد الخاصة بالجرعة الثانية من لقاح كورونا تأتي وفق الجدول الزمني التالي:

1- الثلاثاء 26 أكتوبر الجرعة الثانية لمن سبق وحصل على الجرعة الأولى 5 أكتوبر.

2- الأربعاء 27 أكتوبر الجرعة الثانية، لمن سبق وحصل على الجرعة الأولى 6 أكتوبر.

3- الخميس 4 نوفمبر المقبل الجرعة الثانية، لمن سبق وحصل على الجرعة الأولى 14 أكتوبر.

4- الثلاثاء 9 نوفمبر المقبل الجرعة الثانية، للحاصلين على الجرعة الأولى 19 أكتوبر.

5- الأربعاء 10 نوفمبر الجرعة الثانية، لمن حصل على الجرعة الأولى 20 أكتوبر.

نقابة الصحفيين

وقال أيمن عبد المجيد إنه «حرصًا على تسهيل الإجراءات وحصول الزملاء على الجرعة الثانية، نأمل من الزملاء وأسرهم الالتزام بالمواعيد، وإحضار شهادة الحصول على الجرعة الأولى المدون بها التاريخ».

وتم منح الجرعة الأولى من لقاح وتطعيمات فيروس كورونا بمقر نقابة الصحفيين في عدة أيام سابقة أعلنتها النقابة خلال الفترة ما بين الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا، وقال أيمن عبدالمجيد، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، إن لجنة وزارة الصحة، الإدارة الطبية بعابدين، استأنفت منح اللقاح المضاد لفيروس كورونا، للصحفيين، وأسرهم على مدار ثلاثة أيام إضافية، لإتاحة الخدمة لكل الراغبين، وذلك خلال الفترة من الخميس 14 أكتوبر الجاري، ثم يومي الثلاثاء والأربعاء 19- 20 أكتوبر الجاري، بمقر نقابة الصحفيين.

وكانت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، قد استضافت لجنة من وزارة الصحة، لمنح الزملاء الصحفيين وأسرهم المسجلين على موقع الوزارة لقاح فيروس كورونا المستجد بمقر النقابة، الأسبوع الماضي يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و6 أكتوبر الجاري، وتلقى اللقاح خلالهما 825 من الزملاء الصحفيين وأسرهم، وذلك بحسب بيان صدر عن اللجنة في وقت سابق.