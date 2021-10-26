اخبار المنوفية اليوم.. العثور على جثة «شهد» وأب يضرب ابنته بوحشية

شهدت محافظة المنوفية، أمس الاثنين، عددا من الأحداث الساخنة، ومن بينها العثور على جثة الطالبة شهد والتي اختفت قبلها بيوم واحد، وجرى تشيع جثمانها في جنازة مهيبة، وأصيبت طفلة رضيعة بكسر في الجمجمة ونزيف في المخ بعد اعتداء والدها عليها بطريقة وحشية، ونقلها إلى العناية المركزة بالمستشفى الجامعي، كما أعلنت شركة المياه قطع الخدمة اليوم في مدينتي الباجور وسرس الليان.

قصة العثور على جثة الطالبة شهد بعد اختفائها لمدة يوم

شيَّع المئات من أهالي قرية ساقية المنقدي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، جثة الطالبة «شهد»، والتي تم العثور على جثتها اليوم بالقرب من إحدى المدارس، وأمرت النيابة بعرضها على الطب الشرعي، وأثبت في تقريره وجود علامات «خنق» حول رقبة الطالبة بما يؤكد وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية بعد وفاة الطالبة، وأكد عم «شهد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوفاة غير طبيعية والطب الشرعي أكد وجود خنق للطالبة أدى لوفاتها، مؤكدا أن الأسرة لم توجِّه اتهاما لأي شخص، مطالبا الجميع بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

عاطل يضرب ابنته بطريقة وحشية ويتسبب في كسر في الجمجمة ونزيف بالمخ

وشهدت مدينة شبين الكوم، واقعة مؤسفة، عندما أقدم عاطل تجرد من كل مشاعر الأبوة، على ضرب ابنته بـ«سنجة» على رأسها، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة وكسر في الجمجمة ونزيف في المخ، وجرى نقلها إلى العناية المركزة بالمستشفى الجامعي بالمنوفية، وأكدت والدتها، أن والد الفتاة اعتدى عليها بطريقة وحشية وفر هاربا، مطالبة بالقبض عليه وتقديمه إلى المحاكمة.

قطع المياه عن مدينتي الباجور وسرس الليان

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، قطع المياه عن مدينة سرس الليان ومدينة الباجور وقرى الحامول بمنوف، من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا، لإجراء عمليات الغسيل والصيانة الدورية لمحطات المياه، وناشدت الشركة المواطنين توفير احتياجاتهم من المياه وقت انقطاعها في الأماكن المحددة.