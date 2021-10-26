مطبخ «بوهة شطانوف» يبدأ توزيع 100 وجبة مجانية لغير القادرين بالمنوفية

أكدت المهندسة شيماء أشرف مديرة مبادرة مطبخ بوهة شطانوف الخيري، التي تقدم الوجبات بالمجان للأسر الفقيرة بقرية «بوهة شطانوف»، في مركز أشمون بالمنوفية، البدء بشكل فعلي في تجهيز 100 وجبة وتوزيعها على غير القادرين من أهالي القرية موضحة أن المبادرة لاقت قبولًا كبيرًا بين أهالي القرية .

مبادرة مطبخ بوهة شطانوف هدفها توفير الوجبات الساخنة للفقراء

وأضافت مؤسسة المبادرة لـ«الوطن»، أن المبادرة هدفها مساعدة غير القادرين من أهالي القرية، موضحة أنه تم توزيع الوحبات الساخنة على المنازل بمشاركة أكثر من 10 متطوعين، فضلا عن مشاركة الطباخين في تجهيز الوجبات دون مقابل، مضيفة أن الوجبات شملت «أرز بسمتي وقطعة لحم، وقطعة دواجن، وحلوى».

مبادرة المطبخ الخيري تقوم علي الجهود الذاتية

وأوضحت، أن المبادرة تقوم على الجهود الذاتية بقرية بوهة شطانوف بالمنوفية، لافتة إلى أنها تطمح في زيادة عدد الوجبات خلال الفترة المقبلة، مطالبة جميع أهالي القرية بالتطوع لتوزيع الوجبات أو طهي الطعام، فضلا عن تطوير الفكرة وزيادة عدد الوجبات، موجهة الشكر لكل من دعم فكرة المبادرة .

وأشارت إلى أن تجهيز الوجبات يخضع لعدد من المتابعات الهامة ومن بينها اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في ظل تفشي فيروس كورونا، فضلا عن نظافة المكان والنظافة الشخصية لجميع المتواجدين في المطبخ .