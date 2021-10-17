الجنح المستأنفة ترفض استشكال سما المصري في قضية الـ«4 فيديوهات»

رفضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، اليوم الأحد، الاستشكال المقدم من دفاع المحكوم عليها سما المصري، في قضية التحريض على الفسق والفجور، والمتعلقة بصناعة وبث 4 فيديوهات مُخلة بالآداب العامة، ونشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وأيدت حبسها لمدة سنة واحدة فقط على ذمة القضية.

4 فيديوهات

ونسبت النيابة العامة للمتهمة في القضية التي حملت رقم 534 لسنة 2020 جنح اقتصادية، أنها صنعت وبثّت ونشرت 4 مقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة، وظهرت فيها وهي ترتدي ملابس فاضحة، وتؤدي حركات خارجة عن الآداب العامة وتخدش الحياء العام، وفي ختام التحقيقات التي جرت معها، أمرت نيابة الشؤون المالية والتجارية بإحالتها للمحاكمة الجنائية، أمام المحكمة الاقتصادية.

حكم أول درجة

وأصدرت المحكمة الاقتصادية، الحكم على سما المصري، في مايو الماضي، بعدما تداولت القضية على مدار عدة جلسات، استمعت خلالها لأقوال مقيم الدعوى المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، كما استمعت لمرافعة دفاعها المحامي أشرف ناجي، وبعدها أصدرت حكما بمعاقبتها بالحبس لمدة سنتين، وتغريمها مبلغ 300 ألف جنيه، عما نُسب إليها من إتهامات بالتحريض على الفسق.

استئناف وتخفيف

وتقدم دفاع المتهمة باستئناف على الحكم، أمام محكمة جنح مُستأنف الاقتصادية، وتداولت المحكمة الاستئناف، وقضت بقبوله، وتخفيف الحكم للحبس لمدة سنة واحدة، وتقدم محاميها باستشكال أملا في تخفيف آخر، وهو ما رفضته المحكمة اليوم.

فرصة أخيرة

وقال المحامي أشرف ناجي، دفاع سما المصري، في تصريح لـ"الوطن" إنه تبقى لها فرصة أخيرة في هذه القضية، وهي التقدم بطعن على الحكم أمام محكمة النقض للنظر في الحكم الصادر بحق موكلته.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ألقت القبض على المتهمة سما المصري، في منطقة الرماية بالهرم، بعد صدور أمر من النيابة العامة بالقبض عليها، لإتهامها في عدة قضايا تتعلق بالتحريض على الفسق وخدش الحياء العام، ومثُلت أمام المحكمة في عدة قضايا منها متعلقة بالآداب وأخرى بسب وقذف أشخاص بالمجتمع.