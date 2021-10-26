التعليم تطالب المدارس بتسجيل موقف كل طالب من سداد المصروفات

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما وعاجلا للمديريات التعليمية بجميع المحافظات، بتسجيل موقف كل طالب من سداد المصروفات، وبدء إجراءات الانتهاء من الإحصاء الاستقراري «فصول وتلاميذ - هيئات تدريس» للعام الدراسي الجديد 2021-2022، لتنفيذ التعليمات الخاصة بالكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2012، والخاص بالمهام المكلف بها وحدات المعلومات في المدارس والإدارات والمديريات التعليمية على قواعد البيانات المركزية، واستكمالا للإجراءات الخاصة بعملية التحول الرقمي.

وطالبت الوزارة في خطابها الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنّه يجب على المديريات التنبيه على مسؤولي وحدات المعلومات في المدارس وأقسام وإدارات الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية، بأن تنتهي المدارس من مراجعة وتدقيق بيانات الطلاب المقدمين بها، وفقا للعام الدراسي الجديد، خاصة البيانات الخاصة باللغة الأولى والثانية والشعبة والتخصص والدمج وإعداد الفصول المسجلة بموازنة المدرسة على مستوى كل صف دراسي.

طبع التقرير الخاص بأعداد الطلاب على مستوى الفصول الدراسية بكل صف دراسي

وشددت على أهمية أن تطبع المدارس التقرير الخاص بأعداد الطلاب على مستوى الفصول الدراسية بكل صف دراسي، واعتماده من مدير المدرسة ورئيس قسم الإحصاء بالإدارة ومدير عام الإدارة التعليمية وطباعة قوائم الفصول بأسماء الطلاب بكل فصل دراسي، واعتمادها من مدير المدرسة، وإعلانها داخل الفصول الدراسية والانتهاء من تسجيل الخطة الدراسية لأعضاء هيئة التعليم بالمدرسة والخاصة بتوزيعهم على الفصول الدراسية والمواد، باستخدام التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك، من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب واتباع دليل المستخدم المعلن بالتطبيق.

تسجيل موقف كل طالب بشأن تسليم إيصال سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد

وأكدت وزارة التربية والتعليم، ضرورة تسجيل موقف كل طالب بشأن تسليم إيصال سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد، ومراجعة وتدقيق بيانات المدرسة، التي تشمل الرقم التعريفي ونوع المدرسة، سواء بنين أو بنات أو مشتركة - العنوان - أرقام التليفونات - موقف الاتصال بالإنترنت، والرجوع إلى الإدارة التعليمية لإجراء التعديلات اللازمة.