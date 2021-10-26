رئيس الإنجيلية يشيد بإلغاء مد الطوارئ: يسهم في نهضة الجمهورية الجديدة

أشاد الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلغاء مدّ حالة الطوارئ في البلاد، مؤكّدًا أنَّها خطوة تاريخية تعكس استقرارًا حقيقيًّا لمؤسسات الدولة، والتي تسير بخطى ثابتة لبر الأمان، بعد سنوات من الكفاح والعمل الجاد للقيادة السياسية المخلصة.

مصر تحقق مبادئ الدولة المدنية العصرية الحديثة

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية، إنَّ الدولة المصرية تحقق يومًا بعد يوم مبادئ الدولة المدنية العصرية الحديثة، منوهًا إلى أنَّ القرار التاريخي للرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء مدّ حالة الطوارئ خير دليل على ذلك، مبينًا أنَّه سيسهم بفاعلية في نهضة الدولة المصرية والجمهورية الجديدة، التي تحقق طموحات وأحلام المصريين .

وأضاف رئيس الإنجيلية، أنَّه في ظل التطورات السريعة والإنجازات المتلاحقة في مصر، أثبتت القيادة السياسية أن مؤسسات الدولة قادرة على تطبيق رؤية وطنية مخلصة تحقق بها دولة القانون والحقوق.

مؤسسات الدولة قادرة على تطبيق رؤية وطنية مخلصة

وأصدَر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس، قراراً يقضي بإلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وتخوّل قرارات حالة الطوارئ، القوات المسلحة والشرطة؛ اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين، حيث تمّ تمديدها لـ18 مرّة بين تجديد وتمديد، على مدى السنوات الخمس الأخيرة منذ 2017 لحفظ الامن في البلاد.

ونجحت مصر في مواجهة التهديدات والجماعات الإرهابية، خاصة في شمال سيناء والتي اتجهت إلى الاستقرار والتنمية.